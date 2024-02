Skull and Bones: Euer finales Beta-Feedback – Kauftipp oder Flop mit Ansage?

Die offene Beta von „Skull and Bones“ endet heute. Spieler bekamen mit der Testversion kurz vor dem Launch des Piratenabenteuers eine finale Gelegenheit, den Ubisoft-Titel umfangreich zu testen.

Schon nach einer Ende 2023 durchgeführten Testphase zeigten sich Spieler weitgehend davon angetan, was Ubisoft mit der zusätzlichen Entwicklungszeit erreichen konnte. Unsere damalige Zusammenfassung lest ihr hier.

Wie lautet euer Fazit nach der Open Beta?

Doch was denken Spieler über “Skull and Bones” auf Basis der Open Beta, die in der kommenden Nacht ihr Ende finden wird? In unserer Umfrage können Teilnehmer ihr Feedback hinterlassen.

Zunächst möchten wir von euch wissen, wie euch die Beta von “Skull and Bones” gefallen hat und wie ihr das Spiel darauf aufbauend einschätzt. Zur Abstimmung nutzen wir unser Einschätzungssystem für Previews, das von 1 (schlecht) bis 5 (sehr gut) reicht.

Wie schätzt ihr Skull and Bones auf Basis der Open Beta ein? 1 (schlecht)

3 (durchschnittlich)

2 (ausreichend)

5 (sehr gut)

4 (gut) Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. 1 (schlecht) 35%, 25 votes 25 votes 35% 25 votes - 35% of all votes

3 (durchschnittlich) 31%, 22 votes 22 votes 31% 22 votes - 31% of all votes

2 (ausreichend) 13%, 9 votes 9 votes 13% 9 votes - 13% of all votes

5 (sehr gut) 11%, 8 votes 8 votes 11% 8 votes - 11% of all votes

4 (gut) 11%, 8 votes 8 votes 11% 8 votes - 11% of all votes Abstimmungen insgesamt: 72 × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. 1 (schlecht)

3 (durchschnittlich)

2 (ausreichend)

5 (sehr gut)

4 (gut) × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt.

Hattet ihr technische Probleme?

Betas und auch finale Veröffentlichungen von Videospielen gehen oft mit Fehlern und Problemen einher. Und im Fall von “Skull and Bones” kommt hinzu, dass das Piratenabenteuer eine ständige Internetverbindung voraussetzt.

Eine solche Online-Pflicht konnte in den vergangenen Jahren so manchen Launch vermiesen, da es zu erheblichen Verbindungsproblem kam. Auch andere Fehler und Probleme haben häufig einen Einfluss auf den Spielspaß.

Ganz allgemein gefragt: Wie lief die offene Beta bei euch? Gab es technische Probleme, darunter etwa Schwierigkeiten mit der Serververbindung? Einzelheiten könnt ihr in den Kommentaren mitteilen.

Wie zufrieden seid ihr mit dem technischen Zustand auf Basis der Beta? Gelegentlich technische Probleme, aber noch vertretbar.

Alles gut, keine technischen Probleme.

Erhebliche technische Probleme. Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Gelegentlich technische Probleme, aber noch vertretbar. 49%, 19 votes 19 votes 49% 19 votes - 49% of all votes

Alles gut, keine technischen Probleme. 38%, 15 votes 15 votes 38% 15 votes - 38% of all votes

Erhebliche technische Probleme. 13%, 5 votes 5 votes 13% 5 votes - 13% of all votes Abstimmungen insgesamt: 39 × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Gelegentlich technische Probleme, aber noch vertretbar.

Alles gut, keine technischen Probleme.

Erhebliche technische Probleme. × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt.

Skull and Bones für PS5 Jetzt bei Amazon bestellen: Preis: 79,99 €*

Kaufen, warten oder ganz lassen?

Die Beta zeigte nur einen Teil des Spiels. Und welche Wertungen “Skull and Bones” bei der Fachpresse erzielen kann, werden wir vor dem Launch erfahren.

Fest steht aber, dass der Titel mit rund 80 Euro zum Vollpreis verkauft wird. Ubisoft selbst verteidigte diesen Betrag und den Verzicht auf einen Free-to-Play-Ansatz mit einem Verweis darauf, dass es sich um ein “umfassendes Triple-…Quadruple-A-Spiel“ handelt, das „auf lange Sicht Erfolg haben wird”.

Wie denkt ihr auf Basis der Beta-Erfahrungen darüber: Könnt ihr den Kauf von “Skull and Bones” empfehlen? Auch hierzu interessiert uns eure Begründung, die als Kommentar hinterlassen werden kann.

Ist Skull and Bones aus eurer Sicht ein Kauftipp? Egal, welcher Preis: Nicht kaufen.

Kaufen, aber erst nach einer Preissenkung.

Klar. Unbedingt zum Launch holen. Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Egal, welcher Preis: Nicht kaufen. 53%, 26 votes 26 votes 53% 26 votes - 53% of all votes

Kaufen, aber erst nach einer Preissenkung. 39%, 19 votes 19 votes 39% 19 votes - 39% of all votes

Klar. Unbedingt zum Launch holen. 8%, 4 votes 4 votes 8% 4 votes - 8% of all votes Abstimmungen insgesamt: 49 × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Egal, welcher Preis: Nicht kaufen.

Kaufen, aber erst nach einer Preissenkung.

Klar. Unbedingt zum Launch holen. × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt.

Die Vollversion von “Skull and Bones” erscheint am 16. Februar 2024 für Current-Gen-Konsolen und PC. Wer etwas früher loslegen möchte, greift zur Premium Edition. Sie umfasst neben weiteren Inhalten einen dreitägigen Vorabzugang.

Weitere Meldungen zu Skull & Bones.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren