Skull and Bones: Ein deutlich besseres Spiel? Beta-Feedback stimmt zuversichtlich

"Skull and Bones" nähert sich nach mehreren Verschiebungen der Veröffentlichung. Einen letzten Einblick vor dem Launch lieferte die Closed Beta, die am Wochenende veranstaltet wurde. Doch was sagen die Teilnehmer?

“Skull and Bones” wurde mehrfach verschoben, was ein deutliches Anzeichen dafür war, dass Ubisoft, die zuständigen Entwicklungsteams und auch die Teilnehmer an den Tests vom Zustand des Piratenabenteuers nicht überzeugt waren.

Doch auch wenn die wiederholten Verschiebungen und Relaseankündigungen drohten, zu einem Running-Gag zu werden, scheint es, dass sich die lange Wartezeit lohnen wird. In den sozialen Netzwerken sind viele Teilnehmer an der jüngsten Beta recht angetan von dem, was “Skull and Bones” in der neusten Version zu bieten hat.

Mehr Spaß als erwartet

Ein Beta-Teilnehmer schrieb auf Reddit, dass der Titel zwar „hier und da“ einige Kritikpunkte aufweist, es aber ein ”Riesenspaß“ war. Dabei verwies er auf verschiedene Spielelemente wie die Schiffskämpfe, das Retten anderer Spieler, das Zusammenschließen von Teams und das Antreten gegen endlose Flotten bis hin zum Erkunden der Welt.

Schön wäre es gewesen, in “Skull and Bones” auch Landkämpfe genießen zu können. Allerdings sei ihm diese Einschränkung von Anfang an klar gewesen.

Auch andere Beta-Teilnehmer zeigten sich positiv überrascht. “Zunächst einmal wollte ich nur sagen, dass ich dieses Mal mehr Spaß als erwartet hatte. Ich hatte an zwei anderen Konsolen-Betas teilgenommen und gemischte Gefühle. Dieses Mal wurde jedoch viel verbessert“, schrieb einer.

Der Reddit-User hob einige Pluspunkte hervor:

Der Schiffskampf fühlt sich fantastisch und lohnend an.

Die Beute fühlt sich fair an.

Das Gruppensystem hat dieses Mal hervorragend funktioniert.

Es gab keine Abstürze. In der vorherigen Version waren es acht Abstürze.

Die Bewegung des Charakters außerhalb des Schiffes wirkte frisch und lebensecht.

Das Handelssystem ist unkompliziert.

Missionen/Kopfgelder/Aufträge boten eine schöne Abwechslung.

Auch Negativpunkte wurden angesprochen:

Große Probleme mit dem Screen-Tearing und der Performance im Hafen. Davon abgesehen lief es das Spiel ziemlich gut.

Die Kopfgelder sind super spaßig, aber das Hauptziel segelte immer wieder mit voller Geschwindigkeit davon und die Zeit lief ein- oder zweimal ab.

Das Drehen des Schiffes könnte flüssiger sein, es fühlte sich manchmal schwierig an.

Ein weiterer Reddit-Nutzer nahm sich vorrangig der Koop-Komponente an und stellte in drei Listen positive, mittelmäßige und negative Aspekte gegenüber. Der Schiffskampf sei solide, die Story-Missionen ähneln größtenteils Fetch-Quests und der Verzicht auf Bodenkämpfe sei eine Entäuschung, um nur wenige Beispiele zu nennen.

Im Fazit heißt es ergänzend: “Ich hatte viel Spaß mit meinem Freund. Die Teile, die uns gefallen haben, waren wirklich gut. Es gibt nur einige Parts, die meiner Meinung nach entweder überarbeitet oder komplett gestrichen werden sollten.”

Noch umfangreicheres Feedback steuerte der Reddit-User „Scratticus_“ bei, der seine Erfahrungen in die Unterbereiche Hauptmenü, Einführung und Tutorial, Charakter-Erstellung, Sandbox und Missionen aufteilte.

Seine Einschätzung fiel am Ende etwas nüchterner aus: “Das Spiel ist wirklich wunderschön. Und ich glaube, dass es ein Erfolg werden wird. Aber im jetzigen Zustand ist es nichts für mich und ich habe das Gefühl, dass es auf dem Markt für richtige Piratenspiele fehl am Platz ist.”

Alle weiteren Meinungen sind im Sub-Reddit von “Skull and Bones” aufgelistet.

Die geschlossene Beta von „Skull & Bones“ ging hierzulande am vergangenen Freitag an den Start. Das Piratenabenteuer konnte in der Testversion bis heute um 9 Uhr gespielt werden.

Doch auch auf den finalen Launch müssen Spieler nicht mehr lange warten. So erscheint das Ubisoft-Spiel am 16. Februar 2024 für PC, PS5 und Xbox Series X/S.

