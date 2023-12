Skull & Bones: Closed-Beta startet diese Woche – Details zur Spielzeit und den Inhalten

Auf den The Game Awards in der letzten Woche bestätigte Ubisoft nicht nur den finalen Releasetermin von „Skull & Bones“ und gab bekannt, dass das Langzeitprojekt im Februar 2024 erscheint.

Darüber hinaus wurde eine geschlossen Beta angekündigt, die in dieser Woche startet. Wer an der geschlossenen Beta teilnehmen möchte, kann auf der offiziellen Website sein Glück versuchen und sich für eine Teilnahme registrieren. Eine Garantie auf einen Key gibt es allerdings nicht. Solltet ihr auserwählt werden, erhaltet ihr den Code automatisch per E-Mail.

Die geschlossene Beta von „Skull & Bones“ startet hierzulande am Freitag, den 15. Dezember 2023 um 3 Uhr unserer Zeit. Anschließend könnt ihr das Piraten-Abenteuer bis Montag, den 18. Dezember 2023 um 9 Uhr in Augenschein nehmen.

Allerdings könnt ihr die Beta nicht unbegrenzt spielen. Stattdessen wurde die Spielzeit pro Account auf sechs Stunden beschränkt. Wenn ihr euch ausloggt, läuft die Zeit natürlich nicht weiter.

Somit könnt ihr eure Spielzeit problemlos auf mehrere Sessions verteilen.

Exklusive Belohnungen für Beta-Teilnehmer

Doch welche Inhalte warten in der Beta? Auch diesbezüglich sorgte Ubisoft für Klarheit. Wie der Publisher bekannt gab, steht zum einen Sainte Anne zur Verfügung. Hierbei haben wir es mit einer Piratenhöhle auf der Roten Insel zu tun, in der wir basteln, auf das Lager zugreifen, Waren verkaufen, unser Schiff reparieren und andere Spieler treffen können.

Gleichzeitig dürfen wir Gebiete wie die Umgebung der Roten Inseln oder die Küste Afrikas erkunden und dabei unterschiedliche Fraktionen treffen. Zu den spielerischen Aktivitäten gehören die „Golden Path-Verträge“, die es zu verfolgen gilt, Nebenverträge, Kopfgeldverträge, Weltereignisse und wiederholbare Verträge.

Wer die kompletten sechs Stunden Spielzeit ausreizt, erhält zum einen ein Willkommens-Feuerwerk und ein exklusives Emote als Geschenk. Durch den erfolgreichen Abschluss eines Weltereignisses wird zudem das Pionierset zur Verwendung im fertigen Spiel freigeschaltet. Es umfasst eine Segelfarbe, eine Rumpffarbe, ein Segelmuster, ein Schiffsemblem und ein Schiffsschild.

Related Posts

„Skull & Bones“ erscheint nach mehreren Verschiebungen am 16. Februar 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu Skull & Bones.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren