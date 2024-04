PS5 & PS4: Eve auf Piratenjagd – Vorbesteller-Charts im PS-Store

Nachdem die Vorverkaufs-Charts im PlayStation-Store in der vergangenen Woche sehr piratenlastig waren und “Sea of Thieves” sowohl die ersten beiden Plätze als auch Rang zehn übernahm, scheint der Beta-Boost beendet zu sein.

Dennoch ist der Xbox-Titel weiterhin in der Top 10 vertreten, jedoch auf den Rängen zwei und fünf, wobei die rund 60 Euro teure Premium-Edition mit Frühzugang die erfolgreichere der gelisteten Editions ist. Dass Spieler durchaus bereit sind, Geld für einzelne Spiele auszugeben, dürfte der Game-Pass-Betreiber zur Kenntnis nehmen.

Digital-Deluxe-Edition von Stellar Blade führend beim Vorverkauf im PlayStation-Store

Auch der Spitzenplatz ging an eine Edition, die kostspieliger ist. Derzeit am häufigsten im PlayStation-Store vorbestellt wird demnach die Digital-Deluxe-Edition von “Stellar Blade”. Sie schlägt mit rund 90 Euro zu Buche und bringt einiges an Digital-Content mit sich. Dazu gehören nicht zuletzt 5.000 Gold und 2.000 FP-ERF. Ebenfalls sind kosmetische Items an Bord.

Passend dazu:

Die Standardversion von “Stellar Blade” folgt bereits an vierter Stelle. Der Preis liegt bei den üblichen 79,99 Euro. Dazwischen ist die Champions-Edition von “F1 24” positioniert. Hier lockt ein Frühzugang. Zudem profitieren Spieler, die “F1 23” im PlayStation-Store gekauft haben, von einem 15-Prozent-Rabatt.

Das Paket “Destiny 2: Die finale Form + Jahrespass”, die “Star Wars Outlaws Ultimate Edition” und die “Smite 2 Ultimative Gründer-Edition” sind ebenfalls in der von Sony gelisteten Top 10 enthalten.

Gleiches gilt für die “Elden Ring”-Erweiterung “Shadow of the Erdtree”, die auf Platz neun landete. Direkt dahinter folgt die Edition, die sich aus dem Grundspiel und dem DLC zusammensetzt.

Das sind laut Sony die 20 derzeit erfolgreichsten Vorbestellungen, wobei das Unternehmen explizit von „meistverkauft“ spricht:

Stellar Blade Digital Deluxe Edition €89,99 Sea of Thieves: Premium Edition €59,99 F1 24 Champions Edition + befristeter Bonus €99,99 Stellar Blade €79,99 Sea of Thieves €39,99 Destiny 2: Die finale Form + Jahrespass €99,99 Star Wars Outlaws Ultimate Edition €139,99 Smite 2 Ultimative Gründer-Edition €99,99 Elden Ring Shadow of the Erdtree €39,99 Elden Ring Shadow of the Erdtree Edition €79,99 TopSpin 2K25 Grand Slam Edition €119,99 Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes €49,99 Smite 2 Gründer-Edition €29,99 Final Fantasy 14: Dawntrail – Collector’s Edition €59,99 Star Wars Outlaws Gold-Edition €119,99 Star Wars Outlaws €79,99 Sea of Thieves: Deluxe Edition €49,99 TopSpin 2K25 Deluxe Edition €99,99 Darkest Dungeon 2: Oblivion Edition €44,99 TopSpin 2K25 Cross-Gen Digital Edition €74,99

Vorherige Charts lassen einen Blick auf die europäischen Verkäufe werfen, wobei sowohl die Verkäufe im Handel als auch in den digitalen Stores ausschlaggebend waren. Zu sehen war ein Boost, der von der neusten “Fallout”-Serie ausgelöst wurde.

Weitere Meldungen zu Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren