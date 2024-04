Stellar Blade: In allen Ländern ungeschnitten? Die Entwickler klären auf

Kurz vor dem Release des Action-Titels nannten die Entwickler von Shift Up ein weiteres Detail zu "Stellar Blade". Dieses Mal wurde die Frage beantwortet, ob in unterschiedlichen Ländern möglicherweise mit Schnitten zu rechnen ist.

Nachdem sich die vor wenigen Wochen veröffentlichte Demo großer Beliebtheit erfreute, erscheint Ende der Woche die Vollversion des Action-Titels „Stellar Blade“.

Kurz vor dem Release beantworteten die Entwickler von Shift Up eine Frage, die die Community in den letzten Wochen immer wieder stellte. Im Detail ging es um die Frage, ob und in welcher Form „Stellar Blade“ in einzelnen Ländern möglicherweise geschnitten erscheint. Wie Shift Up betonte, wird dies nicht der Fall sein.

Egal ob es um die Action oder die teilweise freizügigen Outfits der Protagonistin Eve geht: Unabhängig von Land und Region erhalten alle Spielerinnen und Spieler die gleiche Erfahrung, da „Stellar Blade“ weltweit ungeschnitten erscheint.

Der Kampf um die Zukunft der Menschheit

Spielerisch haben wir es bei „Stellar Blade“ mit einem Action-Titel zu tun, der uns in eine fiktive Version der Zukunft entführt. Die Erde fiel der Invasion einer außerirdischen Macht zum Opfer, die wiederum dazu führte, dass sich die Reste der Menschheit auf Kolonien im Weltraum zurückzog.

Dort organisierten die Menschen den Widerstand gegen die außerirdischen Invasoren und kämpfen setidem um den Fortbestand der menschlichen Spezies. Wir schlüpfen in die Rolle der jungen Eve, die sich dem Kampf gegen die Aliens verschrieben hat.

Doch während es Eve mit einem Naytiba nach dem anderen aufnimmt und in den Ruinen der menschlichen Zivilisation die Geheimnisse der Vergangenheit lüftet, muss sie erkennen, dass ihre Mission nicht so einfach sein wird, wie sie dachte.

Wie die Entwickler in der offiziellen Beschreibung der Geschichte ausführen, ist in der Welt von „Stellar Blade“ nämlich nichts, wie es auf den ersten Blick scheint. Daher soll „Stellar Blade“ abseits der rasanten Action vor allem mit seiner spannenden und wendungsreichen Geschichten punkten.

Demo weiterhin verfügbar

Solltet ihr noch nicht so genau wissen, ob „Stellar Blade“ euren Geschmack trifft, dann empfehlen wir einen Abstecher in den PlayStation Store. Dort wartet nämlich nach wie vor eine Demo zum vielversprechenden Action-Titel. Ein aktives PlayStation Plus-Abo vorausgesetzt, könnt ihr diese kostenlos herunterladen und spielen.

Die Demo umfasst neben einer Einführung in das Kampfgeschehen unter anderem einen Bosskampf und vermittelt euch so einen ganz guten Eindruck von dem, was in „Stellar Blade“ spielerisch auf euch zukommt. Wer der Demo eine Chance geben möchte, findet diese hier.

„Stellar Blade“ erscheint am kommenden Freitag, den 26. April 2024 für die PS5.

