Kojima Productions: „Who am I?“ – Teaser zu einer baldigen Neuankündigung?

Unbestätigten Berichten zufolge sollen die Entwickler von Kojima Productions derzeit an gleich mehreren neuen Projekten arbeiten. Ein vom japanischen Studio veröffentlichter Teaser könnte auf eine baldige Ankündigung hindeuten.

In den vergangenen Monaten wurden die Entwickler des japanischen Studios Kojima Productions mit mehreren Projekten in Verbindung gebracht. Wie wir seit Juni 2022 wissen, arbeitet Kojima Productions unter anderem an einem Cloud-Projekt, das aus einer Partnerschaft mit Microsoft beziehungsweise Xbox hervorgehen wird.

Darüber hinaus hielten sich in der Vergangenheit recht hartnäckig die Gerüchte um einen möglichen Nachfolger zu „Death Stranding“, einen Reboot der „Silent Hill“-Reihe sowie einen Horror-Titel mit dem Namen „Overdose“, in dem die aus „Death Stranding“ bekannte Margaret Qualley als Darstellerin mit von der Partie sein wird.

Für frische Spekulationen sorgt ein mysteriöser Teaser, der von Kojima Productions in Umlauf gebracht wurde.

Ein Hinweis auf eine baldige Ankündigung?

Zu sehen sind eine unbekannte Frau und der Schriftzug „Who am I?“. Die Interaktion mit dem Bild führt die Fans zur folgenden Website, auf der es abgesehen von dem Teaser und einem mysteriösen Logo bisher nicht viel zu sehen gibt. Spekuliert wird, dass der sicherlich nicht zufällig gestreute Teaser auf eine nahende Ankündigung aus dem Hause Kojima Productions hindeuten könnte.

Hideo Kojima selbst hielt sich in der Vergangenheit recht bedeckt und bestätigte im April dieses Jahres lediglich die laufenden Arbeiten an zwei neuen Projekten. Wie wir mittlerweile wissen, befindet sich darunter das Cloud-Projekt, das in Zusammenarbeit mit den Xbox Studios entsteht.

Wann mit der offiziellen Enthüllung der Projekte zu rechnen ist, ließ Kojima leider offen.

