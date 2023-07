Elden Ring & Armored Core 6: Entstanden bei verhältnismäßig kleinen Entwicklerteams

Wie From Softwares Produzent Yasunori Ogura in einem Interview bestätigte, setzt das japanische Studio intern bewusst auf eine verhältnismäßig überschaubare Belegschaft. Beispielsweise arbeiteten an "Armored Core 6" zu Spitzenzeiten nicht mehr als 230 Entwickler.

From Software arbeitet in der Regel an mehreren Projekten gleichzeitig.

In den vergangenen Jahren wuchs die Größe der Teams, die Triple-A-Produktionen entwickeln, kontinuierlich an. Beispielsweise wies Ubisoft kürzlich noch einmal darauf hin, dass rund 2.000 Menschen an der „Assassin’s Creed“-Reihe arbeiten. Aufgrund der Tatsache, dass derzeit mehrere Serienableger parallel entstehen, soll dieser Wert langfristig sogar auf 2.800 anwachsen.

Dass es auch anders geht, zeigt das Beispiel From Software. Wie das japanische Studio in Person von „Armored Core 6“-Produzent Yasunori Ogura in einem Interview bestätigte, sind bei From Software knapp 400 Menschen angestellt. Darunter 300 Entwickler, die zuletzt an „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ sowie dem gefeierten Rollenspiel „Elden Ring“ (2022) arbeiteten.

Anstatt verschiedene Teams für die Arbeiten an unterschiedlichen Projekten anzuheuern, verfolgt From Software den Ansatz, Entwicklern bei Bedarf zwischen den internen Projekten hin- und herzuschieben. Je nachdem, wo gerade Not am Mann ist.

So viele Entwickler arbeiteten an Armored Core 6

Während an anderen Triple-A-Produktionen gerne einmal eine hohe dreistellige Anzahl an Menschen arbeitet, brachte es das für „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ verantwortliche Team zu Spitzenzeiten auf vergleichsweise überschaubare 200 bis 230 Entwickler. „Um ein umfassendes Bild zu geben: Bei From Software haben wir etwa 400 Mitarbeiter, wovon ungefähr 300 zur Entwicklungsabteilung gehören“, sagte Ogura.

„Dieser Pool von Entwicklungsmitarbeitern wird je nach Bedarf zwischen Projekten verschoben und während der jeweiligen Entwicklungsphase angepasst, abhängig von der aktuellen Situation und dem Stand eines Projekts“, führte der Produzent aus. „Zu Spitzenzeiten arbeiteten bis zu 200 bis 230 Entwickler an Armored Core 6. Bei Elden Ring war es ähnlich.“

„In der Spitzenphase dieses Projekts würde eine ähnliche Anzahl von Mitarbeitern gleichzeitig daran arbeiten. So kann das Personal je nach Bedarf flexibel eingesetzt werden“, heißt es abschließend.

„Armored Core 6: Fires of Rubicon“ wird am 25. August 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Des Weiteren arbeitet From Software aktuell an der „Shadow of the Erdtree“ genannten Erweiterung zu „Elden Ring“, die bisher allerdings keinen Releasetermin spendiert bekam.

Quelle: PC Gamer

