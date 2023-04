From Software: Zukünftig „hoffentlich“ kürzere Abstände zwischen Releases

In Zukunft möchte From Software seine Veröffentlichungen anders staffeln, um die Abstände dazwischen zu verkürzen. Zudem seien weiterhin neue und originelle Spielerfahrungen geplant.

From Software arbeitet an verschiedenen Spielen.

Auf einem Event bezüglich „Armored Core VI: Fires of Rubicon“ hatte Eurogamer die Gelegenheit, mit From Software zu sprechen. Dabei ging es allerdings nicht nur um das Mech-Actionspiel, sondern auch die Entwicklung anderer Projekte.

Der im August erscheinende „Armored Core“-Teil wird parallel zum „Elden Ring“-DLC entwickelt. Deshalb wollte der Interviewer wissen, ob die japanische Videospielfirma an mehreren Spielen gleichzeitig arbeitet und es eine Expansion gab.

Kitao bejahte das: „Das ist eine Philosophie von uns, die sich in den letzten zehn Jahren nicht großartig geändert hat, vor allem seit Miyazaki Präsident des Unternehmens ist.“

Mehrere Teams für mehrere Projekte

Es gebe mehrere Teams, die an separaten Spielen arbeiten. Außerdem sollen die Veröffentlichungen so gestaffelt werden, dass sie in „hoffentlich nicht so großen Abständen“ stattfinden.

Schon immer habe es das Team vorgehabt, etwas Neues und Originelles zu schaffen. Es soll interessant sein und natürlich Spaß machen. „Armored Core VI“ soll aber eine eher eine vertraute Erfahrung liefern. Hierbei haben die Entwickler der Reihe eine moderne Ausrichtung verpasst, von der sich auch Soulsborne-Fans angesprochen fühlen sollen.

Neben den beiden genannten Projekten tauchte neulich noch ein Hinweis auf ein unangekündigtes Spiel auf. Entnehmen ließ sich das dem Lebenslauf von Produzent Kenneth Chan. Höchstwahrscheinlich steckt dieses Projekt noch in einer frühen Entwicklungsphase. Darüber hinaus könnte bei From Software auch mal eine Multiplayer-Erfahrung entstehen: Miyazaki bekannte sich nämlich als Fan von modernen Multiplayer-Konzepten.

