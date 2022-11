From Software: Mitarbeiter mit Gehältern unzufrieden, dafür wenig Crunch

From Software:

From Software ist für qualitativ hochwertige Spielerfahrungen bekannt. Doch was müssen die Entwickler dafür leisten und werden sie dafür ordentlich entlohnt? GamesIndustry ist diesen Fragen auf den Grund gegangen.

Wie die Arbeitszeiten und Gehälter bei From Software aussehen, haben gegenüber GamesIndustry vier (Ex-)Mitarbeiter verraten. Weil das Videospielunternehmen den Mitarbeitern nicht erlaubt, Interviews zu geben, sind alle Teilnehmer anonym geblieben.

Eine Regel besagt: Grundsätzlich arbeitet niemand länger als bis 22 Uhr. In 90 Prozent der Fälle macht ein Mitarbeiter spätestens um 21 Uhr Feierabend. Einer der Betroffenen meinte, dass er nur wenige Überstunden erledigen musste. Nur in den finalen Entwicklungsphasen musste er zwei bis drei Monate lang zusätzlich am frühen Morgen arbeiten.

Crunch ist also bei From Software kein nennenswertes Problem. Zumal es in Japan recht viele Feiertage gibt.

Nicht nur die Überstunden sind schlecht bezahlt

Die angefallenen Überstunden sind Bestandteil des vereinbarten Gehalts. Immerhin bezahlt die Firma Überstunden, die nach Mitternacht abgearbeitet werden – jedoch nur die Hälfte des üblichen Stundensatzes. Das ist in Japan ungewöhnlich, weil der nächtliche Stundenlohn eigentlich höher ausfällt.

Auch in allgemeiner Hinsicht bezahlt der „Elden Ring“-Entwickler nicht besonders gut. Nach Angaben von Career Connection verdient ein Entwickler durchschnittlich 3,41 Millionen Yen. Umgerechnet sind das nicht einmal 24.000 Euro. Beim japanischen Publisher Atlus sind es wiederum 5,2 Millionen Yen (36.000 Euro).

Weil das Leben in Tokio nicht günstig ist, bezeichnet eine Quelle die Entlohnung als „unangemessen.“ Viele andere Mitarbeiter sollen ebenfalls unzufrieden sein.

Ein interviewter Mitarbeiter weist darauf hin: Es handelt sich nicht um eine große Organisation, die das kritisierte Lohnniveau ausgleichen kann. Aktuell hat From Software etwa 350 Mitarbeiter.

Trotz relativ wenig Geld scheinen die meisten Entwickler aber zufrieden zu sein. Einer der Quellen spricht von einer „großartigen Erfahrung“. Sie konnten nicht nur an AAA-Produktionen mitwirken, sondern auch mit leidenschaftlichen Talenten zusammenarbeiten.

Einer davon vergleicht den Arbeitsalltag mit „Dark Souls“. „Es ist in gewisser Weise angespannt. Man muss viel kämpfen, um die Dinge richtig zu machen, aber wenn man es geschafft hat, ist es sehr befriedigend. Es ist so, als ob man einen Boss in Dark Souls besiegt hätte,“ erklärt der anonyme Mitarbeiter.

