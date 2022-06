From Software: Mehrere neue Projekte bei den Elden Ring-Machern in Arbeit, bestätigt Miyazaki

Wie Firmenpräsident Hidetaka Miyazaki in einem Interview verriet, befinden sich bei From Software derzeit mehrere neue Projekte in Arbeit. Eigenen Angaben zufolge geht es Miyazaki bei der Entwicklung der besagten Projekte unter anderem darum, dass er sich so wenig wie möglich in Entstehung der Titel einmischt.

Bekanntermaßen fungierte der japanische Branchenveteran Hidetaka Miyazaki zuletzt nicht nur als Director des gefeierten Open-World-Rollenspiels „Elden Ring“. Gleichzeitig leitet Miyazaki als Präsident das japanische Studio From Software.

Im Interview mit der japanischen Publikation „4Gamer“ ging Miyazaki unter anderem auf die jüngsten Rekrutierungskampagnen des japanischen Studios ein. Laut Miyazaki wurde mit dieser das Ziel verfolgt, zahlreiche Stellen für die Entwicklung verschiedener Projekte zu besetzen. Derzeit arbeite From Software nämlich an gleich mehreren neuen Projekten, für die jeweils ein anderer Game-Director verantwortlich sein wird.

Erst durch die gezielte Vergrößerung von From Software beziehungsweise der internen Entwicklerteams wurde es dem Studio laut Miyazaki ermöglicht, ein Projekt von der Größe eines „Elden Ring“ und weitere Titel gleichzeitig zu entwickeln. „Tatsächlich arbeiten wir an mehreren Titeln, bei denen andere Leute als ich als Director fungieren“, so Miyazaki weiter. „Ich denke, wir werden Ihnen eine andere Richtung für From Software zeigen können, also freuen Sie sich bitte darauf.“

Eingriffe in andere Projekte sollen auf ein Minimum beschränkt werden

Auch wenn Miyazaki die verschiedenen Projekte als Präsident von From Software natürlich im Auge behalten muss, möchte er dem jeweils verantwortlichen Game-Director möglichst freie Hand geben und sich im besten Fall so wenig wie möglich in die Entstehung anderer Projekte eingreifen.

„Ich bin im Wesentlichen ein Director. Also denke ich viel darüber nach, wenn ich mit einem Titel in Kontakt komme, der sich in der Entwicklung befindet, und möchte etwas dazu sagen“, ergänzte Miyazaki zu diesem Thema und wies darauf hin, dass jede unnötige Intervention seiner Meinung nach negativen Einfluss auf den Entstehungsprozess eines Spiels habe.

Wie wir euch bereits am Wochenende berichtet haben, bestätigte Miyzaki im gleichen Interview, dass er mit den Arbeiten an einem neuen Projekt begonnen hat, bei dem er erneut den Posten des Directors bekleiden wird. Darüber hinaus merkte Miyazaki an, dass sich einer der nächsten und unangekündigten Titel von From Software bereits in der finalen Entwicklungsphase befindet.

In der Vergangenheit wurde From Software unter anderem mit einem neuen „Armored Core“-Abenteuer in Verbindung gebracht. Offiziell angekündigt wurde dieses bisher allerdings nicht.

Quelle: 4Gamer

