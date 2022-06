Hidetaka Miyazaki: Elden Ring-Director arbeitet bereits am nächsten Projekt

Wie Hidetaka Miyazaki, der verantwortliche Director hinter dem Rollenspiel-Hit "Elden Ring", in einem Interview bestätigte, arbeitet er derzeit bereits an seinem nächsten Projekt. Darüber hinaus gab Miyazaki bekannt, dass sich ein weiterer unangekündigter Titel von From Software in der finalen Entwicklungsphase befindet.

In einem ausführlichen Interview, das von der japanischen Publikation 4Gamer geführt wurde, sprach Hidetaka Miyazaki über verschiedene Themen.

Unter anderem ging Miyazaki auf die verschiedenen Projekte ein, die sich bei From Software aktuell in Entwicklung befinden. Bereits im Jahr 2018 wies Miyazaki darauf hin, dass sich bei den „Armored Core“- und „Dark Souls“-Machern zwei unangekündigte Projekte in Arbeit befunden haben. Wie wir mittlerweile wissen, versteckte sich unter den damals noch unangekündigten Projekten zum einen das gefeierte und Anfang 2022 veröffentlichte Open-World-Rollenspiel „Elden Ring“.

Doch was hat es mit dem zweiten der besagten Titel auf sich? Hierzu führte Miyazaki im Interview mit 4Gamer aus, dass sich dieser mittlerweile in der finalen Entwicklungsphase befindet. Wann mit der offiziellen Enthüllung zu rechnen ist, ließ Miyazaki allerdings offen.

Miyazaki arbeitet als Director an einem neuen Titel

Weiter führte Miyazaki aus, dass er nach seinen Arbeiten an „Elden Ring“ derzeit an einem weiteren Projekt arbeitet, bei dem er erneut den Posten des Directors bekleidet. „Ich arbeite bereits als Director an einem neuen Projekt. Allerdings möchte ich hier vermeiden, zu viel zu verraten … Mittel- bis langfristig würde ich gerne an einer abstrakteren Fantasie arbeiten als alles, was wir haben in der Vergangenheit gemacht“, so Miyazaki.

Unklar ist derzeit ob sich Miyazaki hier auf das Projekt bezieht, das sich in der finalen Entwicklungsphase befindet, oder ob er einen ganz neuen Titel meint. Denkbar wäre auch, dass Miyazaki an Download-Inhalten oder einer Erweiterung zu „Elden Ring“ arbeitet. Gerüchte um mögliche neue Inhalte zum Rollenspiel-Hit machen zumindest seit einer ganzen Weile die Runde. Eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens From Software beziehungsweise Bandai Namco Entertainment steht allerdings noch aus.

Weitere Meldungen zum Thema:

„Elden Ring“ erschien im Februar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Quelle: Gematsu

Weitere Meldungen zu Elden Ring, From Software.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren