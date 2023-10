Elden Ring: WWE-Superstar hatte keine Lust auf Farmen und gab jemandem 1000 $ dafür

Die Wrestler Brennan Williams und Mansoor Al-Shehail haben in einem Livestream von INSIDERZ TV erzählt: Superstar Randy Orton teilte ihnen mal vor einer RAW-Ausgabe mit, wie sehr er es genießt, „Elden Ring“ zu spielen.

Das anstrengende Grinden, um die frühen Bosskämpfe schaffen zu können, zählt allerdings nicht dazu. Er hatte so wenig Lust aufs Leveln, dass er einfach jemanden dafür bezahlte: 1000 Dollar drückte er einem Helfer in die Hand, der ihm reichlich Runen beschaffen sollte.

„Ja, das ist verdammt schwer. Ich habe einem Typen 1.000 Dollar bezahlt, damit er mir unendlich viele Runen gibt, damit ich sofort auf 100 aufsteigen kann“, soll er laut Al-Shehail gesagt haben.

„Liebe dieses Spiel trotzdem“

Dennoch beteuerte er: „Ich liebe dieses Spiel trotzdem. Es ist großartig. Aber nein, ich konnte mich nicht mit diesem Scheiß beschäftigen, also habe ich einfach einen Typen bezahlt, der mir einen Haufen Runen gibt.“

Dass ein „Elden Ring“-Spieler dafür bezahlt wurde, im Spiel weiterzuhelfen, ist schon häufiger vorgekommen. Bestes Beispiel ist Let me solo her, der unzähligen Leuten dabei half, Malenia zu besiegen. Publisher Bandai Namco überreichte ihm für seine Dienste sogar ein Schwert und andere kleine Geschenke.

Weitere Meldungen zu „Elden Ring“:

Das Abenteuer in den Zwischenlanden ist noch nicht abgeschlossen. Zu einem unbekannten Zeitpunkt erscheint nämlich die Erweiterung „Shadow of the Erdtree„. Den Relese-Termin hat From Software immer noch nicht bekanntgegeben.

„Elden Ring“ kostet im PlayStation Store aktuell 46,19 Euro. Somit können die PS5- und PS4-Spieler aktuell 34 Prozent sparen.

Weitere Meldungen zu Elden Ring.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren