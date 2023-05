Elden Ring: Game-Of-The-Year-Gewinner erhält weitere Auszeichnung

Das gefeierte Soulslike-RPG von FromSoftware hat einen weiteren Preis gewonnen. Das amtierende Game of the Year wurde für das grandiose Drehbuch ausgezeichnet und verlängert damit die ohnehin schon stattliche Liste der gewonnen Auszeichnungen.

Mit „Elden Ring“ hat FromSoftware letztes Jahr ein wahres Meisterwerk an Videospiel auf den Markt gebracht. Nicht umsonst wurde das Soulslike-Action-RPG bei den letztjährigen Game Awards zum besten Spiel des Jahres 2022 ernannt. Das ist aber bei weitem nicht der einzige Preis, den die Entwickler für ihr Spiel erhalten haben.

Nach den Game Awards für das beste Rollenspiel, die beste Art Direction und einigen weiteren Auszeichnungen wurde die Trophäensammlung nun noch einmal erweitert. Bei den kürzlich abgehaltenen Nebula Awards hat „Elden Ring“ den Preis für das beste Spieleskript gewonnen.

Nebula Awards vergeben Best-Game-Writing-Award an Elden Ring

Die Nebula Awards sind von der „Science Fiction & Fantasy Writers Association“ vergebene Preise für die besten fiktionalen Texte aus den Bereichen Science-Fiction und Fantasy im englischsprachigen Bereich. Seit 2018 gibt es auch einen Award für das beste Skript-Writing in Videospielen, welchen sich dieses Jahr „Elden Ring“ sichern konnte.

Das Drehbuch von „Game of Thrones“-Autor George R.R. Martin und FromSoftware-Präsident Hidetaka Miyazki konnte sich gegen die ebenfalls nominierten Spiele „Vampire: The Masquerade – Sins of the Sires“, „Stray“, „Pentiment“, „Journeys through the Radiant Citadel“ und „Horizon: Forbidden West“ durchsetzen. Letztes Jahr wurde das Rollenspiel „Thirsty Sword Lesbians“ zum Sieger gekürt.

Die Liste an Preisen, die das Open-World-Abenteuer schon gewonnen hat, wird immer länger. Allein bei den letztjährigen Award-Vergaben hat das Spiel mit mehr als 324 Auszeichnungen so viel gewonnen wie kein anderer Titel zuvor. Und auch über ein Jahr nach Release regnet es Awards für „Elden Ring“. Die Qualität des amtierenden Game of the Year ist also abseits persönlicher Präferenzen unbestreitbar.

„Elden Ring“ ist seit dem 25. Februar 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X/S und PC erhältlich. Der erste DLC „Shadow of the Erdtree“ erscheint vermutlich Anfang 2024.

