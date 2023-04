Elden Ring Shadow of the Erdtree: Add-on länger als gedacht in Entwicklung?

Mit "Shadow of the Erdtree" befindet sich eine umfangreiche Erweiterung zum Rollenspiel "Elden Ring" in Entwicklung. Wie aus dem Lebenslauf von From Softwares Kenneth (Kin Yue) Chan hervorgeht, wird seit mehr als einem Jahr an dem Add-on gearbeitet.

Nachdem sich die Gerüchte um eine umfangreiche Erweiterung zum Rollenspiel-Hit „Elden Ring“ über einen langen Zeitraum hartnäckig hielten, kündigte From Software das Add-On im Februar 2023 offiziell an.

Die Story-Erweiterung zu „Elden Ring“ wird den Namen „Shadow of the Erdtree“ tragen und unbestätigten Berichten zufolge erst nach der Mech-Action „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ erscheinen. Wie in dieser Woche bekannt gegeben wurde, wird das neue „Armored Core“-Abenteuer ab dem 25. August 2023 erhältlich sein.

Was das Ganze für einen möglichen Release von „Shadow of the Erdtree“ bedeutet, bleibt abzuwarten. Fest steht aber offenbar, dass sich die Erweiterung bereits länger in Entwicklung befindet, als von vielen angenommen. Dies lässt sich zumindest dem Lebenslauf von From Softwares Kenneth (Kin Yue) Chan entnehmen.

Neue Abenteuer in der Welt von Elden Ring versprochen

Chan fungiert bei „Elden Ring“ als Lead-Game-Designer sowie als Design-Manager und weist in seinem Lebenslauf darauf hin, dass er seit April des vergangenen Jahres am „Shadow of the Erdtree“-Add-on arbeitet. Dies lässt den Gedankengang zu, dass sich die Erweiterung seit über einem Jahr in Entwicklung befindet und sich dementsprechend ihrer Fertigstellung nähert.

Offizielle Angaben zum Fertigungsstand von „Shadow of the Erdtree“ gibt es bisher allerdings nicht. Selbiges gilt für konkrete Details zur Geschichte und den Inhalten des Add-ons. Stattdessen verkündete From Software bisher nur, dass es sich bei „Shadow of the Erdtree“ um eine umfangreiche Erweiterung handeln wird, die spannende neue Abenteuer in der Welt von „Elden Ring“ verspricht.

„Erhebe dich, Befleckter, und lass uns gemeinsam einen neuen Weg gehen. Eine bevorstehende Erweiterung zu Elden Ring, Shadow of the Erdtree, befindet sich derzeit in der Entwicklung. Wir hoffen, ihr freut euch auf neue Abenteuer“, führte From Software in der offiziellen Ankündigung aus.

„Elden Ring“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich und entwickelte sich mit mehr als 20 Millionen verkauften Einheiten zum bisher erfolgreichsten Titel in der Geschichte von From Software.

Rise, Tarnished, and let us walk a new path together.

An upcoming expansion for #ELDENRING Shadow of the Erdtree, is currently in development.

We hope you look forward to new adventures in the Lands Between. pic.twitter.com/cjJYijM7Mw — ELDEN RING (@ELDENRING) February 28, 2023

