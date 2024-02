Elden Ring: Free-to-Play und Mikrotransaktionen – Bericht über Mobile-Version

Während Spieler von FromSoftwares “Elden Ring” (Test) weiterhin auf bestätigte Informationen zur kommenden Erweiterung “Shadow of the Erdtree” warten, bahnt sich ein weiteres “Elden Ring”-Spiel an.

Für Konsolen ist es nicht geplant. Allerdings kamen in den vergangenen Stunden Hinweise darauf auf, dass Tencent möglicherweise Pläne für eine mobile Version hat.

Elden Ring Mobile schreitet langsam voran

Laut der englischsprachigen Publikation Reuters, die sich auf Informationen von drei anonymen Quellen bezieht, hat das chinesische Technologieunternehmen Tencent schon 2022 eine Lizenz für den Titel erworben und Anteile am Entwickler gekauft.

Daraufhin wurde ein Prototyp von einigen dutzend Personen entwickelt. Ziel sei es, ein Free-to-Play-Spiel mit In-App-Käufen ähnlich wie “Genshin Impact” zu kreieren.

Allerdings heißt es auch: Die Entwicklung schreitet nur langsam voran, sodass eine mobile Version von “Elden Ring” noch das eine oder andere Jahr auf sich warten lassen würde.

Unter einem besonders guten Stern steht ein solches Projekt nicht: Letzte Woche wurde bekannt, dass Tencent ein unangekündigtes “Nier”-Smartphone-Spiel einstellen ließ.

Und während Tencents frühere Hits wie „PUBG Mobile“ nach wie vor starke Umsätze liefern, blieben neuere Produkte hinter den Erwartungen zurück. Das Unternehmen befürchtet gar, ins Hintertreffen zu geraten, was Microsoft an die Spitze der Videospielunternehmen spülen könnte:

Die “Shadow of the Erdtree”-Erweiterung für Konsolen und PC scheint hingegen in greifbare Nähe zu rücken: Änderungen am Eintrag auf Steam lassen darauf schließen, dass im Hintergrund Dinge passieren.

Bisher haben sich der Entwickler FromSoftware und der Publisher Bandai Namco nicht zu den DLC-Gerüchten zu Wort gemeldet. Das gilt auch für Hinweise, die zuvor eine Veröffentlichung im Februar nahelegten:

Auffällig war, dass „Elden Ring: Shadow of the Erdtree“ nicht im Zuge von The Game Awards 2023 gezeigt wurde. Die Show hätte eine ideale Gelegenheit geboten, den DLC kurz vor dem mutmaßlichen Release prominent zu bewerben.

Nach wie vor klingt ein Februar-Launch allerdings stimmig: Er würde mit dem zweijährigen Jubiläum von „Elden Ring“ zusammenfallen. Der Titel kam im Februar 2022 auf den Markt und konnte mit einem Metascore von 96 punkten.

