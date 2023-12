Elden Ring: Shadow of the Erdtree-Release angeblich im Februar 2024 – Was ist dran?

“Elden Ring" wird mit “Shadow of the Erdtree" erweitert. Während der offizielle Termin aussteht, geistert der Februar 2024 als möglicher Zeitraum durch das Internet. Doch was steckt dahinter?

Angekündigt wurde "Shadow of the Erdtree" im Februar 2023, ohne dass ein Termin genannt wurde. Eine erste Grafik konnte hingegen bestaunt werden.

„Elden Ring“, das Spiel des Jahres 2022, bekommt Download-Nachschub. Angekündigt wurde das Addon “Shadow of the Erdtree“ bereits im Februar 2023. Doch auch zehn Monate später ist kein offizieller Release-Termin in Sicht.

Hinweise und Gerüchte gab es mehrfach. So wollte ein Twitter-User im Oktober erfahren haben, dass die Erweiterung bei The Game Awards 2023 vorgestellt wird und während der Show einen Termin erhält. Seinen Quellen zufolge sei ein Launch am 5. Februar 2024 geplant.

Bei der Awardvergabe tauchte “Elden Ring” samt “Shadow of the Erdtree“ nicht auf. Und ob der Februar-Termin realistisch ist, bleibt abzuwarten.

Händler möchte Release-Zeitraum erfahren haben

Unterstützung bekam das Termin-Gerücht in dieser Woche von einem Spielehändler namens Datablitz. Auf einer Produktseite wurde auf eine Kooperation zwischen einem Zubehör-Hersteller und Bandai Namco verwiesen, deren Ziel es ist, den Eswap X2 Pro-Controller in einer Limited Edition zu vermarkten.

“Bandai Namco x Thrustmaster – Elden Ring Collab” hieß es auf der inzwischen gelöschten Produktseite, die das optisch an “Elden Ring” angepasste Eingabegerät zeigte.

Interessanter ist allerdings ein anderer Teil der beworbenen Promoaktion. So soll der limitierte Controller im Februar 2024 an den Start gehen, “synchronisiert” mit der Veröffentlichung von “Shadow of the Erdtree”.

Weiter unten im Produkteintrag war eine Art Roadmap mit weiteren Controller-Entwürfen zu sehen, die mit einer zukünftigen Kooperationen für eine mögliche “Elden Ring”-Erweiterung im Jahr 2025 in Verbindung steht. Hierbei soll es sich um Designvorschläge handeln, die Bandai Namco präsentiert wurden.

Angeschaut werden kann der ehemalige Eintrag bei Datablitz weiterhin via Google-Cache sowie auf Resetera.

Ist der Februar-Termin realistisch?

Die Grafik, die im Produkteintrag zum Controller eingefügt war und auf dem die Kooperation zwischen Thrustmaster und Bandai Namco beschrieben wurde, wirkt wie eine interne Präsentation. Zu sehen sind die Hinweise “Vertraulich” und “Oktober 2023”. Das heißt, für die Öffentlichkeit waren die Angaben offenbar nicht bestimmt – vermutlich auch, weil sie noch nicht final sind.

Stattdessen wies Yasuhiro Kitao, Produzent beim Entwicklerstudio FromSoftware, vor zwei Wochen darauf hin, dass die Entwicklung von “Elden Ring – Shadow of the Erdtree” zwar gut voranschreitet, aber es “noch ein bisschen hin ist”. Das klingt nicht nach einer Veröffentlichung in den ersten zwei Monaten des neuen Jahres.

Das wiederum steht im Einklang mit dem Geschäftsbericht von Kadokawa, der Muttergesellschaft von FromSoftware. Er ließ im Mai darauf schließen, dass die Erweiterung für „Elden Ring“ im ersten Quartal 2024 keine Rolle spielen wird und der Launch nach dem 31. März 2024 geplant ist.

Auffällig ist ebenfalls, dass “Elden Ring – Shadow of the Erdtree” nicht bei The Game Awards 2023 gezeigt wurde. So kurz vor einem mutmaßlichen Launch hätte sich Bandai Namco diese Gelegenheit wohl nicht entgehen lassen. Das heißt, wirklich wahrscheinlich ist die DLC-Veröffentlichung im Februar nicht.

Was haltet ihr vom neusten Leak? Ist eine Veröffentlichung von „Shadow of the Erdtree“ im Februar 2024 denkbar oder eher unwahrscheinlich?

