Elden Ring Shadow of the Erdtree: Ein kurzes Status-Update zur Entwicklung des DLCs

Im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts lieferte uns Kadokawa ein kurzes Status-Update zur Entwicklung des "Elden Ring"-DLCs "Shadow of the Erdtree". Wann mit dem Release der Erweiterung zu rechnen ist, ließ das Unternehmen leider offen.

Mit „Shadow of the Erdtree“ kündigten die Entwickler von From Software im Februar eine umfangreiche Erweiterung zum erfolgreichen Rollenspiel „Elden Ring“ an.

Nachdem sich beim japanischen Studio in den letzten Monaten alles um den Release von „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ drehte, lieferte uns From Softwares Mutterkonzern Kadokawa nun ein kleines Status-Update zu „Shadow of the Erdtree“. Die wichtigste Information vorweg: Nach wie vor kann das Unternehmen keinen konkreten Releasetermin oder zumindest ein Releasezeitfenster für den DLC nennen.

Allerdings weisen die Verantwortlichen von Kadokawa darauf hin, dass die Arbeiten an der „Elden Ring“-Erweiterung rund laufen und entsprechende Fortschritte machen.

„Wir arbeiten derzeit intensiv an der Entwicklung des DLC für Elden Ring, haben jedoch derzeit noch keinen Veröffentlichungstermin bekannt gegeben“, so die Stellungnahme weiter.

Enthüllung des Termins auf den The Game Awards?

Schenken wir Gerüchten aus dem letzten Monat Glauben, dann könnte die Enthüllung des Releasetermins in wenigen Wochen erfolgen. Wie unter Berufung auf mit der Sachlage vertraute Quellen berichtet wurde, möchte From Software „Shadow of the Erdtree“ auf den The Game Awards 2023 (7. Dezember) ausführlich vorstellen.

Bei den ersten Gameplay-Szenen zur „Elden Ring“-Erweiterung soll es dabei nicht bleiben. Stattdessen berichtete die Gerüchteküche weiter, dass auch der finale Releasetermin von „Shadow of the Erdtree“ enthüllt wird: Der 5. Februar 2024. Eine offizielle Stellungnahme zu den Gerüchten um den möglichen Releasetermin liegt bislang allerdings nicht vor.

Konkrete Details zu den Inhalten des Add-ons lassen ebenfalls noch auf sich warten. In der offiziellen Ankündigung von „Shadows of the Erdtree“ hieß es lediglich: „Erhebe dich, Befleckter, und lass uns gemeinsam einen neuen Weg beschreiten. Eine kommende Erweiterung für Elden Ring namens Shadow of the Erdtree ist derzeit in Entwicklung. Wir hoffen, dass ihr euch auf neue Abenteuer in den Zwischenlanden freuen könnt.“

„Elden Ring“ ist für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich und entwickelte sich mit mehr als 20 Millionen verkauften Einheiten zum bisher erfolgreichsten Spiel von From Software.

