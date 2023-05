Elden Ring: Ursprünglich zwei Erweiterungen und ein Season-Pass geplant?

Mit "Shadow of the Erdtree" kündigte From Software vor ein paar Monaten ein umfangreiches Add-on zum gefeierten Rollenspiel "Shadow of the Erdtree" an. Laut einem bekannten Leaker und Modder waren ursprünglich jedoch zwei Erweiterungen geplant - ein Season-Pass inklusive.

Nachdem sich entsprechende Gerüchte über einen langen Zeitraum hielten, kündigten die Entwickler von From Software mit „Shadow of the Erdtree“ vor ein paar Monaten eine umfangreiche Erweiterung zum erfolgreichen Open-World-Rollenspiel „Elden Ring“ an.

Wie der im Bereich von Soulslike-Titeln bekannte Modder und Leaker Lance McDonald berichtet, sollte es ursprünglich nicht bei einer Erweiterung bleiben. Stattdessen soll From Software zwei Add-ons geplant haben, die im Rahmen eines Season-Pass angeboten werden sollten.

Laut McDonald sah der ursprüngliche Plan des japanischen Studios vor, das Kolosseum, das im Zuge eines Gratis-Updates veröffentlicht wurde, in Form eines kostenpflichtigen DLCs anzubieten.

Wie der Leaker ergänzte, fielen im Rahmen der kostenlosen Version zahlreiche Inhalte dem Rotstift zum Opfer, mit denen das Kolosseum beziehungsweise der entsprechende DLC ursprünglich versehen werden sollten.

Steht uns eine umfangreiche Erweiterung ins Haus?

Auf die zweite geplante Download-Erweiterung ging Lance McDonald zwar nicht näher ein, wir können aber wohl davon ausgehen, dass es sich bei dieser um das Ende Februar angekündigte „Shadow of the Erdtree“-Add-on handelt. Laut dem Leaker wird die Entscheidung, lediglich einen kostenpflichtigen DLC anzubieten, dazu führen, dass dieser deutlich umfangreicher ausfällt als ursprünglich geplant.

Angaben, zu denen sich bisher weder Bandai Namco Entertainment noch die verantwortlichen Entwickler von From Software äußern wollten. Wann mit der offiziellen Enthüllung von „Shadow of the Erdtree“ zu rechnen ist, ist genauso ungeklärt wie die Frage nach einem möglichen Releasetermin.

Wie der aktuelle Geschäftsbericht der Kadokawa Corporation, dem Mutterkonzern von From Software, in diesem Monat andeutete, könnte das Add-on zu „Elden Ring“ noch bis zum Geschäftsjahr 2024/2025 (1. April 2024 – 31. März 2025) auf sich warten lassen. Demnach werden die möglichen Einnahmen aus „Shadow of the Erdtree“ in diesem Fiskaljahr nicht berücksichtigt, was darauf hindeuten könnte, dass in der Tat mit einem Release im nächsten Geschäftsjahr zu rechnen ist.

Bestätigt wurde das Ganze bislang allerdings nicht.

Weitere Meldungen zu Elden Ring:

„Elden Ring“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich. Weltweit verkaufte sich das gefeierte Werk der „Dark Souls“-Macher mehr als 20 Millionen Mal.

Quelle: Reddit

Weitere Meldungen zu Elden Ring.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren