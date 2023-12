Elden Ring Shadow of the Erdtree: Ist laut Produzent „noch ein bisschen hin“

Elden Ring Shadow of the Erdtree:

Wann die Erweiterung "Shadow of the Erdtree" für "Elden Ring" erscheint, ist noch immer nicht bekannt. Laut dem Produzenten Yasuhiro Kitao ist der DLC "noch ein bisschen hin, aber es geht gut voran".

Im vergangenen Februar hatten Bandai Namco und FromSoftware die erste Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ für das 2022 erschienene „Elden Ring“ angekündigt. Einen Releasezeitraum wollten die Unternehmen für den DLC bislang nicht nennen, dafür gibt es jedoch bereits einige Gerüchte über eine bevorstehende Veröffentlichung.

Laut Yasuhiro Kitao, Produzent bei dem Entwicklerstudio FromSoftware, sollten die Fans jedoch noch nicht allzu bald auf die neuen Inhalte hoffen. Wie er bei den PlayStation Partner Awards 2023 in Japan angab, habe das Team an dem DLC noch etwas zu tun. Die Entwicklung würde jedoch gut voranschreiten.

Gerüchte wiesen bereits auf Februar-Release hin

Damit könnte der Produzent Bezug auf ein Gerücht genommen haben, dass besagt, dass „Shadow of the Erdtree“ bereits Anfang 2024 erscheint. Laut dem Twitter-Nutzer Ziostorm soll die Erweiterung schon bei den kommenden Game Awards 2023, die am 8. Dezember um 1.30 deutscher Zeit stattfinden, vorgestellt werden. Neben Gameplay-Szenen soll dabei auch der Termin für die Veröffentlichung genannt werden. Seinen Quellen zufolge sei der Release dann für den 5. Februar 2024 geplant.

Dabei ließ der Geschäftsbericht der Muttergesellschaft von FromSoftware, Kadokawa, im Mai noch darauf schließen, dass die Erweiterung für „Elden Ring“ in dem Zeitraum noch keine Rolle spielen würde. So wurde der Titel in der Prognose für das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres, das am 31. März 2024 endet, in dem Bericht nicht erwähnt.

Wie es im Lebenslauf des Lead Game Designers und Design Managers bei „Elden Ring“, Kenneth (Kin Yue) Chan, heißt, könnte die Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ bereits seit April 2022 in Entwicklung sein. Weitere Angaben zum Spielort oder zu der Geschichte gibt es bislang noch nicht. Laut der offiziellen Ankündigung sollen sich die „Befleckten erheben“, um einen „neuen Weg zu beschreiten“.

