Elden Ring: Shadow of the Erdtree-DLC durchläuft offenbar finale Qualitätstests

In den letzten Monaten hielt sich hartnäckig das Gerücht, dass der "Shadow of the Erdtree"-DLC zu "Elden Ring" im Februar 2024 erscheint. Neue Nahrung erhält die Gerüchteküche durch die Datenbanken von Steam, in denen von Qualitätstests zum Add-on die Rede ist.

Mittlerweile ist seit der offiziellen Ankündigung des „Elden Ring“-DLCs „Shadow of the Erdtree“ fast ein Jahr ins Land gezogen. Weiterhin wissen wir nicht, wann das Add-on im Endeffekt erscheinen soll.

Zuletzt deuteten diverse Leaks auf einen Release im Februar 2024 hin. Neue Nahrung erhält die Gerüchteküche in diesen Tagen durch die Datenbanken von Steam. Updates, die auf SteamDB eingesehen werden können, deuten darauf hin, dass sich die Arbeiten an „Shadow of the Erdtree“ im finalen Stadium befinden könnten.

Dies lassen zumindest die Verweise auf Qualitätstests vermuten. Zudem deuten Tags wie „QA-Release“, „QA-Debug“, „Dev-Release“ und „Dev-Debug“ darauf hin, dass die Qualitätssicherung von From Software aktuell mit der Behebung der letzten Fehler beschäftigt ist.

Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, dann könnte der Release von „Shadow of the Erdtree“ in der Tat unmittelbar bevorstehen.

Eine offizielle Bestätigung des Releasetermins lässt aber weiter auf sich warten.

Leaks deuten auf einen Februar-Release hin

Den vermeintlich entscheidenden Hinweis auf den Releasezeitraum von „Shadow of the Erdtree“ lieferten uns im Dezember geleakte Marketingmaterialen zu einem optisch passenden Game-Controller, der im Februar erscheinen sollte. In einem offiziellen Tweet von Purearts hieß es zudem: „Unser erstes Sammlerstück für Elden Ring erscheint im Februar 2024. Bleibt dran für weitere Details.“

Und noch aus einem weiteren Grund würde ein Release von „Shadow of the Erdtree“ in diesem Monat Sinn ergeben. Da „Elden Ring“ im Februar 2022 erschien, könnten Bandai Namco Entertainment und From Software mit dem Release des DLCs in diesem Monat das zweijährige Jubiläum des erfolgreichen Rollenspiels begehen.

Mit einem Metascore von beeindruckenden 96 Punkten handelt es sich bei „Elden Ring“ nicht nur um das wohl beste Rollenspiel der vergangenen Jahre. Darüber hinaus entwickelte sich das düstere Fantasy-Abenteuer mit mehr als 20 Millionen verkauften Einheiten zum bisher erfolgreichsten Titel des japanischen Entwicklerstudios From Software.

„Elden Ring“ ist für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich. Bisher unbestätigten Berichten zufolge ist neben „Shadow of the Erdtree“ noch eine zweite Erweiterung geplant, die 2025 erscheinen soll.

