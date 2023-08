South Park Snow Day: 3D-Abenteuer mit Cartman und Co. vorgestellt

Cartman, Stan, Kyle und Kenny kehren in dreidimensionaler Pracht auf die Konsolen und den PC zurück. Der erste Trailer dazu vermittelt euch einen ersten Eindruck von ihrem kommenden Abenteuer.

Am heutigen Freitagabend fand der Digital Showcase von THQ Nordic statt. Hier präsentierte der österreichische Publisher unter anderem das neue „South Park“-Spiel. Dieses Projekt wurde genau vor einem Jahr am Ende des vorherigen Showcases kurz angeteasert.

Der genaue Titel lautet „South Park: Snow Day!“. Wie der Name es andeutet, verschlägt es euch hier in ein winterliches Gebiet. Dass Cartman, Stan, Kyle und Kenny am Schneetag keine Schule haben, wollen sie bestmöglich ausnutzen.

Koop-Modus für gemeinsamen Spielspaß

Zu erwarten ist diesmal ein humorvolles 3D-Abenteuer anstatt einem 2D-Rollenspiel. Die Crew kämpft sich hier gemeinsam durch die verschneiten Straßen von South Park. Dabei habt ihr die Möglichkeit, euch dank Koop-Funktion mit bis zu drei Freunden zusammenzuschließen. Ein Hinweis bezüglich eines Multiplayers ist tatsächlich schon im Januar 2022 aufgetaucht.

Während THQ Nordic das Publishing übernimmt, ist Question für die Entwicklung Question. Es ist ein kleines Studio, das in Kalifornien und Virginia ansässig ist. Ihr letztes Projekt war ein kooperatives Horrorspiel namens „The Blackout Club“, das 2018 herauskam.

„South Park: Snow Day!“ soll im Jahr 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC erscheinen.

„Es ist ein Schneetag, der magischste aller Tage im Leben eines kleinen Kindes“, erklärt Cartman im Trailer. Wie die enthaltenen Szenen zeigen, fliegen an diesem Tag aber nicht nur ein paar Schneebälle.

