PS Plus Extra und Premium: August-Spiele für PS4 und PS5 angekündigt

Nachdem in der vergangenen Woche die PS Plus Essential-Spiele an der Reihe waren und seitdem ohne Zusatzkosten auf die PS4 und PS5 geladen werden können, folgte heute die Ankündigung der Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium.

Einmal mehr sind einige größere und kleinere Spiele dabei, darunter „Sea of Stars“, „Destroy All Humans 2 Reprobed“ und „Spellforce III Reforced“, um nur einige wenige Beispiele zu nennen. Die nachfolgenden Listen zu den Neuzugängen für PS Plus Extra und Premium im August liefert eine vollständige Übersicht.

PS Plus Extra und Premium im August

PS Plus Extra-Bibliothek:

Sea of Stars | PS4, PS5 – ab 29. August

Moving Out 2 | PS4, PS5

Destiny 2: The Witch Queen | PS4, PS5 – Addon

Lost Judgment | PS4, PS5

Destroy All Humans 2 Reprobed | PS4, PS5

Two Point Hospital: Jumbo Edition | PS4

Source of Madness | PS4, PS5

Cursed to Golf | PS4, PS5

Dreams | PS4

PJ Masks: Heroes of the Night | PS4, PS5

Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures | PS4, PS5

Lawn Mowing Simulator: Landmark Edition | PS4, PS5

Spellforce III Reforced | PS4

Midnight Fight Express | PS4

PS Plus Premium-Bibliothek:

MediEvil: Resurrection | PS4, PS5

Ape Escape: On the Loose | PS4, PS5

Pursuit Force: Extreme Justice | PS4, PS5

Wie gewohnt gilt: Sofort heruntergeladen werden können die heute angekündigten PS Plus-Spiele nicht. Stattdessen müssen sich Abonnenten bis zur kommenden Woche gedulden. Die Freischaltung erfolgt voraussichtlich am Dienstag vor dem Mittag.

Diese Spiele verlassen PS Plus Extra und Premium im August

Die Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium werden in der kommenden Woche allerdings nicht nur gefüllt. Auch müssen Abonnenten auf einige Spiele verzichten. Die Weggänge wurden einen Monat zuvor angekündigt, sodass Spieler reichlich Zeit hatten, den einen oder anderen Favoriten nachzuholen.

Welche Spiele PS Plus Extra und Premium im August verlassen, verrät die folgende Meldung:

PS Plus im September 2023

Auch die Termine für PS Plus im September lassen sich vorhersagen. Immerhin hält Sony weitgehend an einem bestimmten Muster fest. Essential-Spiele werden am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt. Die beiden nachfolgenden Wochen sind für die Ankündigung und Freischaltung der Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium reserviert.

Darauf aufbauend ergeben sich die folgenden mutmaßlichen Termine:

Essential-Ankündigung am 30. August 2023

Essential-Freischaltung am 5. September 2023

Extra/Premium-Ankündigung am 13. September 2023

Extra/Premium-Freischaltung am 19. September 2023

PlayStation Plus ist in den Stufen Essential, Extra und Premium verfügbar und kostet abhängig von der Wahl zwischen 59,99 und 119,99 Euro pro Jahr. Einzelheiten zu den jeweiligen Features und Besonderheiten sind auf der offiziellen Webseite des Dienstes aufgelistet.

