Piranha Bytes: Statement des Elex-Entwicklers zum angeblichen Aus

Drei Hinweise deuteten auf das Ende von Piranha Bytes hin. So war das jüngste Projekt nicht mehr auf der Webseite gelistet und auf der Webseite sind kaum noch Inhalte zu sehen. Des Weiteren laden die Mitarbeiter des Studios seit November keine YouTube-Videos mehr hoch.

Zusätzlich tauchten später Berichte auf, laut denen THQ Nordic sich seit vergangenem Herbst darum bemüht, das Studio zu verkaufen. Demnach deutete alles auf das Aus des „Elex“-Studios hin.

Nun brachte Piranha Bytes ein offizielles Statement heraus, mit dem sie auf die Gerüchte eingehen. Hier bestätigten sie, dass sie sich in einer schwierigen Lage befinden. Die Antwort auf die erwähnten Meldungen lautet allerdings: „Schreibt uns noch nicht ab!“

Wir tun alles, um auch in Zukunft Welten zu kreieren, in denen Ihr euch

verlieren könnt. Dafür schlägt seit jeher unser Herz.

Wir sind nach wie vor der festen Überzeugung, dass uns dies gelingen wird.

An Ideen und kreativen Köpfen mangelt es nicht! Seid versichert, dass wir

zusammenstehen, egal was kommt.

Das Statement von Piranha Bytes