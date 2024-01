Stray Souls: Cyber-Mobbing und schlechte Verkaufszahlen – Jukai Studios geschlossen

Bekanntermaßen wurde der Horror-Titel "Stray Souls" den in ihn gesteckten Erwartungen nicht gerecht. Die daraus resultierenden enttäuschenden Verkaufszahlen und das Aus des Publishers Versus Evil führten Ende 2023 zur Schließung des verantwortlichen Entwicklerstudios Jukai.

In Zusammenarbeit mit dem kürzlich geschlossenen Publisher Versus Evil veröffentlichten die Entwickler der Jukai Studios im vergangenen Oktober den Horror-Titel „Stray Souls“.

Mit „Stray Souls“ schrieb sich das Studio das Ziel auf die Fahnen, eine Psycho-Horror-Erfahrung abzuliefern, die sich an bekannten Genre-Klassikern wie „Silent Hill“ anlehnt. Aufgrund diverser spielerischer Macken und technischer Probleme entwickelte sich „Stray Souls“ allerdings zu einer Enttäuschung, die von der internationalen Spielepresse abgestraft wurde.

Dies führte laut den Verantwortlichen der Jukai Studios nicht nur zu schwachen Verkaufszahlen. Gleichzeitig spricht das Studio von Cyber-Mobbing, dem sich Mitglieder des Entwicklerteams ausgesetzt sahen.

Da auch der für „Stray Souls“ verantwortliche Publisher Versus Evil schließen musste, entschlossen sich die Jukai Studios Ende 2023 ebenfalls dazu, aufzugeben und ihre Pforten zu schließen.

Das Statement der Entwickler im Wortlaut

„Wir haben alles in unserer Macht stehende getan, um das Projekt in einer bestmöglichen Form zu beenden. Während der gesamten Dauer wurden allerdings wir, das Personal des Publishers, andere Entwicklerteams des Publishers und unsere engsten Vertrauten ständig von einem Cyber-Verfolger angegriffen. Auch einige von euch, als unsere Community, wurden mit unerwünschten Nachrichten und E-Mails gequält“, so die offizielle Stellungnahme zum Aus der Jukai Studios.

Die Verantwortlichen führten aus: „Wir verstehen, dass ihr uns aus den oben genannten offensichtlichen Gründen nicht mehr aktiv unterstützen möchtet. Die Angelegenheit befindet sich jetzt in den Händen unserer Anwälte. Daher können wir nicht weiter darüber sprechen. Aber wir möchten euch wissen lassen, dass wir Stray Souls trotz der Schließung des Studios nicht aufgeben werden.“

Abschließend stellten die Jukai Studios klar, dass mit der Schließung keine Entlassungen einhergingen, da Jukai „nie als großes Unternehmen fungierte“.

„Stray Souls“ erschien für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Quelle: GamesIndustry.biz

Weitere Meldungen zu Stray Souls.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren