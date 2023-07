Stray Souls: Soundtrack aus der Feder des legendären Silent Hill-Komponisten – Trailer

Im Frühjahr kündigte der Publisher Versus Evil mit „Stray Souls“ einen psychologischen Horror-Titel an, der sich spielerisch wie thematisch an bekannten Klassikern wie der „Silent Hill“-Reihe anlehnen wird.

Wie das Unternehmen in einer aktuellen Mitteilung bekannt gab, gibt es für „Silent Hill“-Fans noch einen weiteren Grund, „Stray Souls“ im Auge zu behalten. So gelang es dem Publisher, sich die Dienste des gefeierten Komponisten Akira Yamaoka zu sichern, der der „Silent Hill“-Reihe und weiteren Horror-Titeln wie „The Medium“ mit seinen atmosphärischen Soundtracks seinen Stempel aufdrückte.

Zelebriert wurde diese Ankündigung mit einem neuen Trailer, der Eindrücke aus dem Gameplay und dem Soundtrack von „Stray Souls“ liefert.

Stellt euch den Schrecken von Aspen Falls

In „Stray Souls“ verschlägt es euch in das verschlafene Kleinstädtchen Aspen Falls, das sich nach dem Sonnenuntergang mit grotesken Monstern konfrontiert sieht, die Jagd auf die Bewohner machen. Ihr schlüpft in die Rolle des Protagonisten Daniel, der das Haus seiner verstorbenen Großmutter erbt und dieses umgehend bezieht. Lange soll die Freude über das neue Haus allerdings nicht halten, da sich schnell herauskristallisiert, dass Aspen Falls von einem düsteren Fluch heimgesucht wird.

Wie es in der offiziellen Ankündigung von „Stray Souls“ hieß, wird es den Entwicklern der Jukai Studios darum gehen, das Genre des psychologischen Survival-Horrors zu modernisieren. Während sich der grundlegende Spielablauf mit der Erkundung der Spielt, den in ihr lauernden Schrecken und diversen Rätseln an bekannten Vorbildern wie „Silent Hill“ oder den klassischen „Resident Evil“-Ablegern anlehnt, soll das Kampfsystem durch Soulslike-Mechaniken angereichert werden und so für frischen Wind im Genre sorgen.

„Fortschrittliche Gesichtsanimationen fangen ein breites Spektrum menschlicher Emotionen ein und schaffen eine ganz neue Ebene des Fotorealismus! Dynamische Beleuchtung und Wetter erwecken Aspen Falls in unheimlichen Details zum Leben, von der abblätternden Tapete von Omas Haus bis zu den dichten Ausläufern eines nebelbedeckten Waldes und darüber hinaus“, hieß es in der offiziellen Ankündigung weiter.

„Stray Souls“ erscheint im Herbst 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

