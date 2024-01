Piranha Bytes: Elex-Studio geschlossen? Mutmaßungen und Hinweise

Piranha Bytes wurde 2019 von THQ Nordic übernommen und ist damit ein Teil der Embracer Group. Der schwedische Medienkonzern sorgte in den vergangenen Monaten vor allem mit Entlassungen und Studioschließungen für Aufsehen. Und auch Piranha Bytes könnte es treffen.

Maßnahmen dieser Art wurden bislang nicht angekündigt. Allerdings kam in den vergangenen Tagen ein Sammelsurium an möglichen Hinweisen zusammen, die in ihrer Gesamtheit eine Schließung des in Essen beheimateten Studios befürchten lassen.

Stillstand auf Webseite und Youtube-Kanal

Hinweis Nummer 1 ist das mögliche Ende der staatlichen Förderung. Das neuste Projekt von Piranha Bytes sollte mit einer Summe von 3,2 Millionen Euro unterstützt werden.

Neuerdings ist das Spiel mit dem Arbeitstitel „WIKI3” nicht mehr auf der Website des BMWK gelistet. Über die Subventions-Datenbank kann es Medienberichten zufolge noch immer gefunden werden. Geplant war eine Fertigstellung Anfang 2026.

Den zweiten Hinweis liefert die Webseite von Piranha Bytes. Ende Dezember 2023 war sie noch mit Inhalten gefüllt. Mittlerweile sind auf dem Internetauftritt des Entwicklers nur noch ein Logo und Kontaktdaten zu sehen.

Regelmäßig mit Inhalten gefüllt wurde die in die Jahre gekommene Webseite von Piranha Bytes aber auch zuvor nicht.

Die noch bis Ende 2023 auf der Webseite aufrufbaren Inhalte sind verschwunden.

Hinweis Nummer 3: Der YouTube-Kanal des Entwicklers wird seit November 2023 nicht mehr mit neuen Inhalten gefüllt. Zuvor erschienen im Wochenrhythmus Ausgaben von Piranha Becken TV.

In der letzten Ausgabe wurde für die Folgewoche eine neue Episode angekündigt. Fans warteten allerdings vergebens. Im Schnitt kam die Reihe auf etwa 2.500 Aufrufe.

Auf dem Twitter-Account von Piranha Bytes kann weiterhin Aktivität verzeichnet werden. Meist handelt es sich um Werbe-Posts zu „Elex ” und es ist unklar, wer den Account mit Inhalten füllt. Es könnte sich um automatisierte Beiträge handeln.

Piranha Bytes und THQ Nordic schweigen

Wie steht es wirklich um die Zukunft von Piranha Bytes? Darüber wird in den sozialen Netzwerken hitzig diskutiert. Doch auch wenn die Hinweise plausibel klingen, sind sie kein Beweis für eine Schließung. Die Webseite des Studios könnte einer Überarbeitung unterzogen werden und die YouTube-Reihe zog verglichen mit anderen Shows dieser Art eher wenige Zuschauer an.

Anfragen bei Piranha Bytes, THQ Nordic und beim für Förderungen zuständigen Wirtschaftsministerium blieben unbeantwortet. Somit ist unklar, ob sich Spieler auf ein „Elex 3” und dergleichen einstellen können. Mit einem Metascore von 64 stieß jedoch schon der zweite Teil auf wenig Zustimmung.

Wir werden den Artikel aktualisieren, sobald eine offizielle Stellungnahme vorliegt.

Weitere Meldungen zu Piranha Bytes.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren