Embracer: Kein Ende der Entlassungen in Sicht? Publisher spricht über Studioschließungen

Wie Embracers Chief Financial Officer Müge Bouillion im Zuge des aktuellen Geschäftsberichts einräumte, wird es bei den bisherigen Entlassungen nicht bleiben. Stattdessen plant der finanziell angeschlagene Konzern weitere Studioschließungen und Entlassungen.

Bekanntermaßen scheiterte in diesem Jahr ein knapp zwei Milliarden US-Dollar schwerer Deal, was wiederum dazu führte, dass die Embracer Group in eine finanzielle Schieflage rutschte.

Um den Konzern wieder auf Kurs zu bringen, kündigte die Embracer Group umfangreiche Sparmaßnahmen an, in deren Rahmen Studios wie Volition geschlossen und diverse Projekte eingestellt wurden. Wie die Embracer Group im Zuge des aktuellen Geschäftsberichts bekannt gab, wurden im abgelaufenen Quartal, das am 30. September 2023 zu Ende ging, rund 900 Angestellte entlassen.

Laut Müge Bouillion, Chief Financial Officer des Unternehmens, befanden sich unter den Entlassenen etwas mehr als 500 Entwickler.

Zudem wies Bouillion darauf hin, dass „15 hauptsächlich nicht angekündigte Projekte“ bei Studios wie Amplifier, Freemode, Gearbox, Plaion, Saber Interactive und THQ Nordic abgeschrieben wurden.

Embracer spricht von weiteren Studioschließungen

Im weiteren Verlauf ihres Statements räumte Bouillion ein, dass es bei den bisherigen Studioschließungen und Entlassungen nicht bleiben wird. Stattdessen planen die Verantwortlichen der Embracer Group weitere Umstrukturierungen und Einsparmaßnahmen. Welche Studios der Publisher-Gruppe im Detail vor dem Aus stehen, verriet sie nicht.

Stattdessen ergänzte Bouillion lediglich: „Seit dem Ende des zweiten Quartals werden wir uns im Hinblick auf ordnungsgemäße Verfahren und geschäftliche Sensibilität nicht zu den Einzelheiten äußern. Aber weitere Umstrukturierungen, Schließungen und Buy-Outs sind im Gange. Und das wird zu einem weiteren Personalabbau führen.“

Vor wenigen Tagen erreichte uns das Gerücht, dass unter anderem Free Radical zu den Studios gehört, die im Rahmen der Einsparmaßnahmen geschlossen werden könnten. Darauf deuteten die Aussagen verschiedener Mitarbeiter des britischen Studios hin.

Auf Nachfrage wollte sich Embracer-CEO Lars Wingefors bezüglich der Zukunft von Free Radical nicht konkreter äußern und verwies lediglich auf die aktuellen Umstrukturierungsmaßnahmen seines Unternehmens.

