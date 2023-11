Embracer Group: „Erheblich, aber notwendig“ – Publisher verteidigt aktuelle Entlassungswelle

Wie in den vergangenen Monaten mehrfach berichtet, scheiterte in diesem Jahr ein zwei Milliarden US-Dollar schwerer Deal und ließ die Embracer Group in eine finanzielle Schieflage rutschen.

Um das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen, kündigte die Embracer Group umfangreiche Sparmaßnahmen an. Diese führten zu eingestellten Projekten, geschlossenen Studios und zahlreichen Entlassungen. Wie der Publisher kürzlich bestätigte, wurden im letzten Quartal, das am 30. September 2023 zu Ende ging, rund 900 Stellen gestrichen.

Dabei wird es allerdings nicht bleiben, da weitere Entlassungen und Einsparmaßnahmen geplant sind. Eine Entwicklung, die Phil Rogers, Interim Chief Strategy Officer der Embracer Group, in einem Interview mit GamesIndustry.biz verteidigte. Auch wenn der Stellenabbau laut Rogers „erheblich ausfallen wird“, sei er nötig, um das Unternehmen wieder auf ein solides Fundament zu stellen.

„Im Moment der Umstrukturierung passiert in der Branche viel, aber die Kehrseite sind natürlich die Auswirkungen auf die Menschen“, so Rogers.

Rogers spricht von guten Fortschritten

Weiter führte Rogers aus: „Es ist etwas, das Embracer wirklich am Herzen liegt. Es war ein qualvoller Prozess, diese Art von Personalabbau zu sehen. Aber wir wissen, dass dies für uns notwendig ist, um unsere neuen und notwendigen Ziele zu erreichen. Alles in allem also gute Fortschritte und wir machen weiter.“

Das Umstrukturierungsprogramm der Embracer Group wurde im Juni 2023 angekündigt und soll dem Publisher dabei helfen, seine Nettoverschuldung in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar zu reduzieren. Mit den Schritten der letzten Monate sanken die Verbindlichkeiten bereits auf 1,4 Milliarden US-Dollar.

Bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres am 31. März 2024 verfolgt die Embracer Group das Ziel, die Nettoverschuldung auf 757 Millionen US-Dollar zu reduzieren. Laut Rogers befindet sich der Konzern diesbezüglich auf einem guten Weg.

„Wir sprechen darüber, wie wir unsere Effizienz und unsere Cash-Generierung verbessern. Wie verwandeln wir uns in ein schlankeres, stärkeres, fokussierteres und vor allem liquiditätsunabhängiges Unternehmen? Und ich denke, das waren wirklich gute Herausforderungen für das gesamte Unternehmen“, ergänzte Rogers zu den Zukunftsplänen der Embracer Group.

Quelle: GamesIndustry.biz

