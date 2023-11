Embracer Group: Zahlreiche Entlassungen bei einem deutschen Studio bestätigt

Im Laufe des heutigen Vormittags erreichte uns die Meldung, dass die Verantwortlichen der Embracer Group im Zuge der aktuellen Einsparmaßnahmen offenbar auch das „TimeSplitters“-Studio Free Radical Design schließen werden.

Ergänzend dazu wurde bekannt gegeben, dass ein deutsches Studio ebenfalls von der Umstrukturierung des Publishers betroffen ist. Im Detail geht es um das in Hamburg ansässige Studio Fishlabs. Dieses veröffentlichte Ende 2021 den Space-Shooter „Chorus“ und arbeitete zuletzt an einem unangekündigten Projekt, das unter dem Arbeitstitel „Project Black“ entstand und 2026 erscheinen sollte.

Dazu wird es allerdings nicht mehr kommen. Wie der Münchener Mutterkonzern Plaion, der zur Embracer Group gehört, bestätigte, wurde das besagte Projekt eingestellt. Darüber hinaus wird die Embracer Group bei Fishlabs 50 Stellen streichen.

Dies entspricht fast der Hälfte der Belegschaft. Mit knapp 120 Mitarbeitern gehörte Fishlabs vor den Entlassungen zu den 20 größten Studios in Deutschland.

So geht es mit Fishlabs weiter

In der Begründung von Plaion heißt es, die Entlassungen seien „eine Folge der fehlenden Genehmigung und damit fehlenden Finanzierung für Project Black“. Weiter führte der Publisher aus, dass Fishlabs weiterhin als Support-Studio für andere Plaion- und Embracer-Titel fungieren wird. In wie weit das Ganze eigene Projekte wie „Chorus“ zukünftig ausschließt, bleibt abzuwarten.

„Trotz umfassender Bemühungen, eine Verkleinerung zu vermeiden, hat die fehlende Genehmigung und damit Finanzierung für das unangekündigte Projekt des Studios (auch als Project Black bezeichnet) diesen Schritt unvermeidlich gemacht“, kommentierte Plaion die Entlassungen. „Das verbleibende Team wird in Zusammenarbeit mit anderen Plaion- und Embracer Group-Studios weiterhin an den bestehenden gemeinsamen Entwicklungsprojekten arbeiten.“

Und weiter: „Wir verstehen die tiefgreifenden Auswirkungen dieser Entscheidung auf unser talentiertes Team bei Fishlabs und sind bestrebt, diesen Übergang mit größtem Respekt und Sorgfalt zu bewältigen. Um die Betroffenen zu unterstützen, engagiert sich Plaion für eine umfassende Unterstützung, darunter Abfindungen sowie Unterstützung bei der beruflichen Umstellung.“

Weitere Meldungen zum Thema:

In einem Statement verteidigte Phil Rogers, Interim Chief Strategy Officer der Embracer Group, kürzlich die aktuelle Entlassungswelle seines Unternehmens. Diese sei schlichtweg notwendig, um den Konzern finanziell wieder auf Kurs zu bringen und die laufenden Verbindlichkeiten zu reduzieren.

„Es ist etwas, das Embracer wirklich am Herzen liegt. Es war ein qualvoller Prozess, diese Art von Personalabbau zu sehen. Aber wir wissen, dass dies für uns notwendig ist, um unsere neuen und notwendigen Ziele zu erreichen. Alles in allem also gute Fortschritte und wir machen weiter“, so Rogers.

