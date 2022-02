Elex 2: Test-Wertungen vor dem morgigen Release veröffentlicht

"Elex 2" kommt am morgigen 1. März 2022 für Konsolen und PC auf den Markt. Im Vorfeld könnt ihr einen Blick auf die internationalen Test-Wertungen und Fazits werfen.

Kurz vor dem Launch von „Elex 2“ wurden die ersten Reviews veröffentlicht, die zeigen, ob der Titel vielleicht zu den Highlights des kommenden Monats gehört.

Im Fall der PS5-Version wurden auf Metacritic erst fünf Tests hinterlegt, die zu einemführten. Entsprechend kann es in den kommenden Tagen zu Verschiebungen kommen.

Neun Wertungen sind es hingegen bei der PC-Fassung, die damit einen Metascore von 65 erreicht. Nachfolgend lest ihr einige Auszüge aus den Fazits:

Das sagt die internationale Presse

COGconnected: „Als Elex 2017 herauskam, füllte es trotz seiner vielen Probleme eine Nische. Elex 2 ist größer und seine Welt ist dichter, aber Piranha Bytes hat nicht wirklich viel von dem behoben, was am ersten Spiel falsch war. Hakelige Bewegungen und schwache Kämpfe stehen ganz oben auf der Liste. Nervige Mechaniken und ein schleppender Spielverlauf ebenfalls. Elex 2 hat Ambitionen, das muss man ihm lassen. Wenn es diesen Ehrgeiz mit Feinschliff, einer kohärenteren Erzählung und einem besseren Tempo verbinden würde, könnte Elex 2 eine brauchbare Alternative zu den anderen RPGs sein.“

Twinfinite: „Die Freiheit, die Elex 2 durch die Traversalmechanik bietet, ist etwas, das ich in einem Spiel wie diesem noch nie erlebt habe. Aber ich werde in Zukunft immer daran denken.“

SpezioGames: „Elex 2 hat sowohl die besten Eigenschaften als auch die schlimmsten Probleme seines Vorgängers beibehalten, aber es ist insgesamt ein besseres Spiel. Dennoch ist es schwer, es ohne Bedenken jedem zu empfehlen, der noch nie ein Piranha Bytes RPG gespielt hat.“

God is a Geek: „Elex 2 ist ein weiteres Beispiel dafür, dass Piranha Bytes seine Ziele viel zu hoch gesteckt hat. Es ist ein schwerfälliges, oft klobiges Abenteuer mit wenigen Lichtblicken.“

Test-Wertungen in der Übersicht (PS5 und PC gemischt)

Twinfinite – 80

Gamestar – 80

Multiplayer.it – 78

Sector – 75

Checkpoint Gaming – 75

Game Pressure – 70

PC Games – 70

CODConnected – 70

Shindig – 70

SpeziGames – 68

Games.cz – 60

New Game Network – 60

God is a Geek – 50

WellPlayed – 30

„Elex 2“ kommt am 1. März 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC auf den Markt. Erwerben könnt ihr das Spiel wahlweise als Collector’s Edition, die zusätzliche Inhalte umfasst. Neben einer Kopie von „Elex 2“ bekommen Käufer eine Alb-Figur, den Soundtrack und weitere Inhalte, die ihr in dieser Meldung aufgelistet vorfindet. Für das Paket bezahlt ihr rund 150 Euro.

