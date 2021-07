Elex 2: Spielzeit, NPC-Infos und weitere Details

Zu "Elex 2" trafen weitere Details ein. Bekannt ist nun, wie lange euch der Titel in etwa beschäftigen kann. Auch die NPCs wurden angesprochen.

"Elex 2" hat noch keinen Termin erhalten.

Mit „Elex“ brachte THQ Nordic ein mittelmäßiges Spiel auf den Markt, das im Fall der PS4-Version lediglich auf einen Metascore von 58 kam. Dennoch befindet sich bereits ein Sequel in Arbeit, mit dem alles besser werden soll. Ein paar weitere Details zu diesem Titel kamen heute ans Tageslicht.

Die neuen Informationen stammen vom zuständigen Entwickler Piranha Bytes, der sich einst mit der „Gothic“-Reihe einen Namen machte, bevor das Unternehmen die „Risen“-Reihe in Angriff nahm und später auf „Elex“ umstieg.

350.000 gesprochene Wörter

Während einer Präsentationder Entwickler, dass es in „Elex 2“ über 100 Gegnertypen geben wird, während die fünf Fraktionen mehr als 300 NPCs bieten, die eine Rolle in der Geschichte spielen werden. Die Gesamtzahl der gesprochenen Wörter liegt bei über 350.000, wobei die NPCs den Löwenanteil ausmachen.

Auch gekämpft wird reichlich. Neben den verschiedenen Gruppenmitgliedern, die jeweils ihre eigenen einzigartigen Quests haben, gibt es auch Weltquests und Dungeons zu erkunden. Alles zu erleben wird bis zu 60 Stunden dauern. Offen ist allerdings, ob es mehrere Enden oder Verzweigungsentscheidungen geben wird, die zum erneuten Durchspielen der Geschichte anregen.

Laut Hersteller könnt ihr die post-apokalyptische Science-Fantasy-Welt Magalan mit dem Jetpack frei erkunden. Dabei befindet sich der Held unter anderem auf der Suche nach seinem Sohn Dex, der von ihm getrennt wurde.

Wann „Elex 2“ veröffentlicht werden soll, steht noch in den Sternen. Die Entwicklung erfolgt für PS5, PS4, PC, Xbox One und Xbox Series X/S. Mehr zu „Elex 2“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

