Elex 2: Sequel mit Trailer und Infos angekündigt

Piranha Bytes und THQ Nordic haben "Elex 2" angekündigt. Erscheinen soll der Titel irgendwann in diesem Jahr für Konsolen und PC. Ein erster Trailer steht schon heute zur Ansicht bereit.

Wird das Sequel besser?

Eigentlich wollte Piranha Bytes „Elex 2“ schon im vergangenen Jahr ankündigen. Allerdings ließ sich das Unternehmen bis zur E3 2021 Zeit. Die Enthüllung des Titels erfolgte heute in Zusammenarbeit mit THQ Nordic. Der Launch von „Elex 2“ soll zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt in diesem Jahr für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erfolgen. Unterhalb dieser Zeilen seht ihr einen ersten Trailer.

Eine neue Gefahr droht

Zur Handlung heißt es, dass der Planet Magalan nach den Ereignissen aus dem ersten Teil „einige friedliche Jahre gesehen“ hat und es zu vielen Änderungen kam. Neue Fraktionen gesellten sich hinzu, während andere von der Bildfläche verschwanden. Die Versuche der Berserker, den Planeten wieder zu begrünen, trugen Früchte. Und nach dem Sieg über den Hybriden geht von den Albs keine Gefahr mehr aus.

Allerdings weiß der Held Jax von einer noch dunkleren Bedrohung, die ihre Schatten auf Magalan wirft. Und darauf aufbauend steht er vor der Aufgabe, die Völker Magalans zu vereinen und sich der Dunkelheit gemeinsam entgegenzustellen.

Laut Hersteller kann die post-apokalyptischen Science-Fantasy-Welt Magalan mit dem Jetpack frei erkundet werden. Dabei befindet sich der Held unter anderem auf der Suche nach seinem Sohn Dex, der von ihm getrennt wurde.

„Elex 2“ ist mit NPCs bestückt, die sich an eure Taten erinnern werden, basierend auf eurem Verhalten der Gruppe beitreten oder sie verlassen sowie getötet werden können, was Auswirkungen auf die weitere Geschichte hat. Zudem wurde das Nah- und Fernkampfsystem verbessert.

Erste Teil mit Schwächen

Verbesserungen sind durchaus notwendig, denn das erste „Elex“ war nicht sehr überzeugend. Im Fall der PS4-Version wurde ein Metascore von nur 58 erreicht. GameSpot schrieb damals beispielsweise: „Die Welt von Elex ist ohne Zweifel verlockend, aber die guten Momente sind stark verstreut zwischen einigen groben technischen Problemen und seltsamen Designs, die nur dazu dienen, zu frustrieren. “

