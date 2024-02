Switch 2: Doch nicht 2024? Aktuelle Gerüchte sprechen von einem späteren Launch

Kurz vor dem Start in das Wochenende erreichten uns neue Gerüchte zum Nachfolger der Switch. Wie berichtet wird, könnte sich Nintendo dazu entschieden haben, den Launch auf das nächste Jahr verschieben. Offiziell bestätigt wurde bislang allerdings nichts.

Erst vor wenigen Tagen erreichten uns unbestätigte Berichte, in denen die Rede davon war, dass Nintendo beim Nachfolger der Switch einen Launch in diesem Jahr anstrebt.

Dies berichtete zumindest Reuters unter Berufung auf mit der Sachlage vertraute Quellen und gab an, dass Nvidia für das neue System von Nintendo erneut eine Custom-Chip-Lösung liefern wird. Kurz vor dem Wochenende machten weitere Gerüchte die Runde, die besagen, dass sich Fans der Switch möglicherweise doch etwas länger gedulden müssen.

Laut dem brasilianische Journalist Pedro Henrique Lutti Lippe soll sich Nintendo intern nämlich dazu entschieden haben, die Markteinführung des Switch-Nachfolgers auf das Jahr 2025 zu verschieben. Bei seinen Angaben beruft sich der Journalist auf gleich fünf Entwickler, die derzeit an Launch-Titeln für das neue Nintendo-System arbeiten sollen.

Diese hätten bestätigt, dass die Veröffentlichung des Switch-Nachfolgers mittlerweile für das erste Quartal 2025 vorgesehen ist.

Switch-Nachfolger mit einer vollen Abwärtskompatibilität?

Angaben, die die Kollegen von VGC nicht bestätigen konnten. Zwar wiesen zwei Entwickler gegenüber dem Magazin darauf hin, dass auch sie an Titeln für den Switch-Nachfolger arbeiten, die Anfang 2025 erscheinen. In wie weit das Ganze in der Tat auf einen Launch des Systems im nächsten Jahr hindeuten könnte, bleibt laut VGC jedoch abzuwarten.

Den Gerüchten der letzten Tage zufolge wird der Switch-Nachfolger über eine volle Abwärtskompatibilität verfügen, die sowohl Cartridges als auch digital erworbene Spiele unterstützt. Zudem möchte das brasilianische Magazin Universo Nintendo in Erfahrung gebracht haben, dass es Nintendo den Entwicklern möglicherweise ermöglicht, ältere Switch-Titel über die Abwärtskompatibilität des Nachfolgers mit technischen Verbesserungen zu versehen.

Unklar ist laut Universo Nintendo allerdings noch, wie umfangreich die Optimierungen unter dem Strich ausfallen.

Für Klarheit könnte Nintendo möglicherweise im nächsten Monat sorgen. Zuletzt berichteten gleich mehrere Quellen, dass Nintendo den Nachfolger der Switch im nächsten Monat angekündigen und offiziell enthüllen könnte.

Da sich der japanische Hard- und Software-Hersteller zu Gerüchten dieser Art traditionell nicht äußert, sollten wir die Angaben der Leaker und Insider vorerst natürlich mit der nötigen Vorsicht genießen.

Quelle: VGC

