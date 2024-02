Switch 2: In wenigen Wochen? Mehrere Quellen nennen Zeitfenster der Enthüllung – Bericht

In den vergangenen Monaten schoss sich die Gerüchteküche immer wieder auf den Nachfolger der Switch ein und sprach von einer möglichen Enthüllung im Frühjahr 2024.

Für neue Spekulationen in diese Richtung sorgt der bekannte Leaker und Industrie-Insider „NateTheHate“. Wie dieser in der aktuellen Ausgabe des „Game & Talk“-Podcasts unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen berichtet, soll die Ankündigung des Switch-Nachfolgers in der Tat im Frühjahr erfolgen.

Genauer gesagt im März 2024 und somit schon im nächsten Monat. Offen blieb laut „NateTheHate“ die Frage, in welcher Form Nintendo die Ankündigung des Systems vornehmen wird. Denkbar wären demnach eine simple Pressemitteilung, die die Arbeiten an der Konsole bestätigt, oder eine ausführliche Präsentation.

Eine weitere Möglichkeit wäre, dass Nintendo sein neues System mit einem ersten Trailer ankündigt und den Switch-Nachfolger zu einem späteren Zeitpunkt ausführlich vorstellt.

Eine weitere Quelle stützt die Gerüchte

Gestützt werden die aktuellen Gerüchte um eine mögliche Enthüllung im März von Felipe Lima. Auch der Chefredakteur von „Universo Nintendo“ möchte von einer Ankündigung der neuen Nintendo-Konsole im nächsten Monat erfahren haben. Seinen Quellen zufolge hätten sich mehrere First-Party-Studios von Nintendo und Partner des Unternehmens auf die Ankündigung ihrer Switch 2-Projeke im März 2024 vorbereitet.

Aussagen, die darauf hindeuten könnten, dass Nintendo in der Tat eine ausführliche Präsentation des Switch-Nachfolgers plant und uns dabei die ersten Spiele des kommenden Systems präsentieren möchte. Weiter berichtete Lima, dass sich seinen Informationen zufolge mehrere Händler beziehungsweise Handelsketten auf den nahenden Start von Vorbestellungen vorbereiten.

Nintendo selbst kommentiert Gerüchte dieser Art traditionell nicht. Sollten die Angaben von „NateTheHate“ beziehungsweise Lima den Tatsachen entsprechen, bleibt uns also nichts anderes übrig, als die offizielle Bestätigung durch Nintendo abzuwarten.

Noch etwas mehr Geduld ist unbestätigten Berichten zufolge gefragt, wenn es um den Launch des Switch-Nachfolgers geht. Analysten zufolge soll Nintendo nämlich eine Veröffentlichung in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 anpeilen. Ein Schritt, der das japanische Unternehmen in die Lage versetzen würde, zum Launch genug Systeme zur Verfügung zu stellen.

Engpässe, wie sie bei der PS5 und der Xbox Series X/S auftraten, sollen laut den Analysten beim Nachfolger der Switch im besten Fall vermieden werden.

Wir halten euch über die weitere Entwicklung natürlich auf dem Laufenden.

