Zukunft von Xbox: Erhaltung von Spielen und größter Hardware-Sprung

Xbox-Präsidentin Sarah Bond beschreibt in einem internen Memo die Zukunft der Gaming-Sparte. Dazu gehört eine Initiative, die sich der Erhaltung von Spielen widmet. Auch die Hardware-Pläne wurden ein weiteres Mal untermauert.

Die Abwärtskompatibilität ist ein Kernfeature der aktuellen Konsolen. Allerdings werden nicht grundlegend alle Spiele der vorangegangenen Generationen unterstützt, sodass Klassiker mitunter gänzlich in Vergessenheit geraten und verschwinden können.

Um auch künftigen Generationen einen Zugriff auf das zu gewähren, was vorangegangene Generationen spielen konnten, hat Microsoft ein neues Team gegründet, das sich mit der Erhaltung von Spielen und der Abwärtskompatibilität künftiger Systeme befasst.

Vorbereitung auf Hardware-Paradigmenwechsel

Microsofts Initiative zur Erhaltung von Spielen wird in einem internen Memo erwähnt, in dem Xbox-Präsidentin Sarah Bond auch die Hardware-Pläne untermauert.

Windows Central konnte Einblicke erhalten und berichtet basierend auf dem Memo, dass “die Zukunftssicherheit der aktuellen Xbox-Spielebibliothek gegenüber zukünftigen Hardware-Paradigmenwechseln” gewährleistet werden soll.

Bond wird von Windows Central wie folgt zitiert: “Wir haben ein neues Team gegründet, das sich der Bewahrung von Spielen widmet, die für uns alle bei Xbox und für die Branche selbst wichtig ist.”

“Wir bauen auf unserer starken Geschichte der Abwärtskompatibilität für unsere Spieler auf. Und wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, die erstaunliche Bibliothek der Xbox-Spiele für zukünftige Generationen von Spielern zu erhalten”, so die Xbox-Managerin weiter.

Größter technologischer Hardware-Sprung

Im weiteren Verlauf ging Bond noch einmal auf die Hardware-Pläne ein und deutete erneut an, dass die Next-Gen-Xbox neue Wege beschreiten wird.

“Wir arbeiten mit Hochdruck an unserer nächsten Hardware-Generation und konzentrieren uns darauf, den größten technologischen Sprung in einer Generation zu vollziehen”, so Bond. Davon hören wir nicht zum ersten Mal.

“Hardware-Paradigmenwechsel” und “größter technologischer Sprung” klingen nicht nach einer klassischen Konsole, die einfach nur leistungsfähiger als die vorherige Generation ist. Gerüchte, Mutmaßungen und Spekulationen gab es in den vergangenen Monaten genügend, darunter eine mögliche Hardware-Lizenzierung, aber auch Handheld-Pläne:

Zunächst scheint allerdings eine digitale Version der Xbox Series X auf dem Plan zu stehen. Vor zwei Wochen kamen Meldungen zu einem Leak auf. Doch schon im vergangenen Jahr machten Unterlagen von Microsoft deutlich, dass eine Xbox Series X ohne Disk-Laufwerk in der Planung ist.

Xbox ist die Nummer 1-Plattform für Diablo 4

Im neusten Memo sprach Sarah Bond ebenfalls das kürzlich in den Game Pass aufgenommene “Diablo 4” an. Zahlen nannte sie nicht, verwies aber darauf, dass Xbox für den Titel nun die Nummer 1 sei.

„Wir integrieren die Spiele von Activision Blizzard King in unsere Dienste. Wir haben Diablo 4 in den Game Pass aufgenommen und Xbox ist schnell zur Nr. 1-Plattform für D4-Spieler geworden“, betonte Bond.

Da weitere Einzelheiten ausstehen, ist nicht zweifelsfrei klar, was Bond genau meint. Vermutet werden kann, dass nach der Aufnahme von „Diablo 4“ in den Game Pass (Konsole und PC) die meisten Spieler im fast ein Jahr alten Titel zumindest zeitweise in einer mit Xbox verknüpften Version unterwegs waren.

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

Weitere Games sind im Anmarsch: Während Battle.net integriert wird, möchte sich Microsoft “CoD: Warzone Mobile” und den kommenden Spielen “Hellblade 2”, “Avowed” und “Indiana Jones” widmen, betont Bond im Memo ergänzend.

Weitere Meldungen zu Microsoft, Xbox.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren