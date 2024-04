Xbox Game Pass: Action, Racing & Sport – Das sind die ersten Neuerscheinungen im April 2024

In einer aktuellen Mitteilung stellte Microsoft den ersten Schwung an neuen Titeln vor, die im nächsten Monat im Xbox Game Pass angeboten werden.

Ab sofort verfügbar ist beispielsweise der Puzzle-Shooter „Superhot: Mind Control Delete“, der die Mechaniken des beliebten ersten Teils durch Roguelike-Elemente bereichert. Des Weiteren dürfen wir uns über ein Wiedersehen mit der Videospiel-Ikone Lara Croft freuen. In „Shadow of the Tomb Raider“ erfahren wir die letzten Geheimnisse von Lara Croft und finden heraus, wie sie zur erfolgreichen Archäologin wurde, die wir heute kennen.

Da „Shadow of the Tomb Raider“ in Form der Definitive Edition den Weg in den Xbox Game Pass findet, sind neben dem Hauptspiel auch alle seinerzeit veröffentlichten DLCs enthalten.

Bei den weiteren Neuerscheinungen im April kommen Anhänger des Golfsports, Freunde von Fun-Racern sowie Spielerinnen und Spieler mit einem grünen Daumen auf ihre Kosten.

Das sind die neuen Titel im April 2024

Ab sofort verfügbar:

Superhot: Mind Control Delete (Cloud, Konsole und PC)

3. April 2024:

LEGO 2K Drive (Cloud und Konsole)

4. April 2024:

Lil Gator Game (Cloud, Konsole und PC)

EA Sports PGA Tour (Cloud, PC und Xbox Series X|S) EA Play

9. April 2024:

Kona (Cloud und Konsole)

Botany Manor (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

11. April 2024:

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition (Cloud, Konsole und PC)

16. April 2024:

Harold Halibut (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

Im Zuge der heutigen Ankündigung bestätigte Microsoft zudem die Spiele, die den Xbox Game Pass am 15. April 2024 verlassen werden. Möchtet ihr diese noch beenden, solltet ihr euch also nicht mehr allzu viel Zeit lassen.

Folgende Spiele verlassen den Service Mitte des nächsten Monats:

Amnesia Collection (Cloud, Konsole und PC)

Amnesia: Rebirth (Cloud, Konsole und PC)

Back 4 Blood (Cloud, Konsole und PC)

Phantom Abyss (Cloud, Konsole und PC)

Research and Destroy (Cloud, Konsole und PC)

Soma (Cloud, Konsole und PC)

Abschließend warten natürlich wieder die obligatorischen Vorteile für Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten. Ergänzend zu einer kostenlosen 30-tägigen Spielzeit bekommen Ultimate-Abonnenten die Möglichkeit eingeräumt, die „Final Fantasy 14 Online: Starter Edition“ bis zum 19. April 2024 kostenlos zu spielen.

Zudem steht das „Season 7 Field Kit“ zum Multiplayer-Shooter „Battlefield 2042“ zum Download bereit.

