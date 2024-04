PS Plus Essential: April-Spiele sind da – Neuzugänge für PS5 und PS4 in der Übersicht

Die Neuzugänge für PS Plus Essential im April 2024 haben den PlayStation Store erreicht. Drei weitere Spiele landen in der Bibliothek. Einen Zugriff darauf haben auch Abonnenten von Extra und Premium.

Aufgrund des verlängerten Osterwochenendes fühlt sich der heutige Dienstag zwar wie ein Montag an. Aber tatsächlich ist es der erste Dienstag des Monats, was für Abonnenten von PlayStation Plus eine besondere Relevanz hat.

Die Neuzugänge für PS Plus Essential sind da und können ab sofort in die persönliche Bibliothek gepackt werden. Drei weitere Games wandern damit ohne Zusatzkosten in die Sammlung, darunter ein recht neues, jedoch nicht besonders hoch bewertetes EA-Game.

PS Plus Essential im April 2024 – Neuzugänge in der Übersicht

Beim genannten EA-Spiel handelt es sich um “Immortals of Aveum”, das im August des vergangenen Jahres auf den Markt gebracht wurde. Bei einem Metascore von 69 zeigten sich die Tester offensichtlich wenig beeindruckt. Und auch die User-Wertungen liegen auf einem ähnlichen Niveau.

Mit “Minecraft Legends“ landet ein Microsoft-Spiel im Abo, nachdem der Entwickler Mojang vor einigen Jahren für 2,5 Milliarden US-Dollar in den Besitz der Redmonder überging.

Drittes Spiel im Bunde ist “Skul: The Hero Slayer”, das nach dem Launch auf deutlich mehr Zustimmung traf. Nachfolgend eine Auflistung der Neuzugänge:

Immortals of Aveum – PS5

Veröffentlicht am 22. August 2023

Metascore: 69

User-Score: 6.0

Score im PS Store: 4,13

Preis im PlayStation Store: 79,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Minecraft Legends – PS4, PS5

Veröffentlicht am 18. April 2023

Metascore: 71

User-Score: 4.8

Score im PS Store: 4

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Skul: The Hero Slayer – PS4, PS5

Veröffentlicht am 21. Januar 2021

Metascore: 80

User-Score: 6.8

Score im PS Store: 4,59

Preis im PlayStation Store: 16,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Erfahrene PS-Plus-User kennen es bereits: Die Essential-Games müssen innerhalb einer Monatsfrist in die persönliche Bibliothek gepackt werden, da der Anspruch mit der Freischaltung der nächsten Neuzugänge erlischt. Sobald sie in der persönlichen Bibliothek verweilen, ist ein langfristiger Zugriff möglich.

PS Plus Extra und Premium im April – Ankündigung und Freischaltung

Der April hat noch mehr für PS-Plus-Mitglieder zu bieten, sofern sie eine der höheren Stufen abonniert haben. Denn die Ankündigung und Freischaltung von PS Plus Extra und Premium steht bevor.

Die Termine lassen sich zuverlässig vorhersagen, da Sony an einem bestimmten System festhält.

Ankündigung von PS Plus Extra/Premium:

Datum: Mittwoch, 10. April 2024

Uhrzeit: 17:30 Uhr

Freischaltung von PS Plus Extra/Premium:

Datum: Dienstag, 16. April 2024

Uhrzeit: 10 bis 11 Uhr

Wie kommen die genannten Termine zustande? Neuzugänge für PS Plus Essential werden in der Regel am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt. Nach diesen zwei Wochen sind Extra und Premium mit einem vergleichbaren Rhythmus an der Reihe.

Im Gegensatz zu PS Plus Essential können die Spiele der höherpreisigen Bibliotheken nicht dauerhaft gesichert werden. Und so erlischt regelmäßig der Anspruch. Im April trifft es die folgenden Games:

Special zu den PS Plus-Stufen Essential, Extra und Premium

PlayStation Plus ist seit 2010 fester Bestandteil des PlayStation Networks. 2022 kam es zu einer Neustrukturierung, die mit der Einführung des dreistufigen Programms einherging.

Seitdem wird PlayStation Plus in den Stufen Essential, Extra und Premium angeboten, was aufgrund der unterschiedlichen Laufzeiten zu einer Reihe unterschiedlicher Preise führt. Unser Special zu PS Plus fasst alle wissenswerten Informationen zusammen.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren