Immortals of Aveum: Ein gelungenes Debüt? Internationale Testwertungen in der Übersicht

In Zusammenarbeit mit dem US-Publisher Electronic Arts veröffentlichten die Entwickler der Ascendant Studios mit dem magischen Shooter „Immortals of Aveum“ heute ihr erstes großes Projekt.

Im Vorfeld der Veröffentlichung trafen in den vergangenen Stunden die internationalen Reviews ein, denen sich entnehmen lässt, dass wir es bei „Immortals of Aveum“ mit einem Shooter zu tun haben, der die hohen Erwartungen leider nicht ganz erfüllt. Zwar punktet das Werk der Ascendant Studios in den ersten Stunden mit seinem frischen Kampfsystem und der stimmigen Spielwelt, auf lange Sicht mangelt es laut den Reviews jedoch an spielerischer Abwechslung.

Auch im Bereich der Story und der Ausarbeitung der Dialoge muss „Immortals of Aveum“ gegenüber den Größen des Genres zurückstecken. Aufgrund der Action, die um das Thema Magie herum aufgebaut wurde, können Genre-Fans aber trotz allem einen Blick riskieren, so die Tester weiter.

Die PlayStation 5-Version bringt es auf Metacritic nach mehr als 30 Reviews auf eine Durchschnittswertung von aktuell 69 Punkten.

Das sagen die internationalen Kollegen

Die Redakteure der GameInformer vergeben 8 von 10 Punkten und begründen ihre Wertung wie folgt: „Immortals of Aveum ist ein großartiges erstes Abenteuer, das die Stimmung, Erzählweise und Weltentdeckung des Fantasy-Genres mit dem Gunplay eines modernen Shooters vermischt. Die Magie-Action fühlt sich fast immer großartig an, außer wenn die Performance des Spiels aus einem unterhaltsamen Feuerwerk von Magie und Farben ein schlammiges Durcheinander macht. Die Geschichte, für die ich 16 Stunden gebraucht habe, ist vorhersehbar, aber kompetent genug, um Jak zum nächsten Höhepunkt zu bringen.“

Bei Twinfinite gibt es 6 von 10 Punkten und das folgende Fazit: „In einigen Bereichen ist Immortals of Aveum ein großer Erfolg. Eine wunderbar gestaltete und oft wunderschöne Welt bildet die perfekte Kulisse, um sein exzellentes Kampfsystem zu genießen, das genauso detailreich wie fesselnd ist. In anderen Bereichen ist es ein frustrierender Fall von übermäßig komplexer Hintergrundgeschichte, einer mittelmäßigen Besetzung und einem grenzwertig unsympathischen Protagonisten. Das Ergebnis ist ein Spiel, das Spaß macht, aber emotional nicht so investiert ist, wie es vielleicht sein könnte oder sollte.“

Kritischer sind die Kollegen von The Loadout mit einer Wertung von 5 von 10 Punkten: „Immortals of Aveum schafft es nicht, eine fesselnde, gut geschriebene Erzählung zu präsentieren, die einen in seine von Magie erfüllte Welt eintauchen lässt. Trotz starker Schießmechanik und einer beeindruckenden Weltgestaltung hinterlässt es während seiner 15-stündigen Kampagne nicht besonders viel Eindruck und es fühlt sich an, als sei der Umfang zu groß, worunter die Qualität leidet.“

Internationale Testwertungen in der Übersicht

Gaming Age – 91

Noisy Pixel – 90

The Games Machine – 85

Checkpoint Gaming – 85

Gaming Nexus – 85

COG Connected – 85

Gfinity – 80

Gameshub – 80

GameInformer – 80

GGRecon – 80

Playsense – 80

VGC – 80

WorthPlaying – 70

Screen Rant – 70

Game Rant – 70

Digital Trends – 70

Shacknews – 70

Gamer Heroes – 70

Wccftech – 65

Gameblog – 60

Twinfinite – 60

VG247 – 60

PushSquare – 60

The Gamer – 50

Metro GameCentral – 50

GameSpot – 50

The Loadout – 50

Eurogamer – 40

Related Posts

„Immortals of Aveum“ ist ab sofort für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Immortals of Aveum.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren