Immortals of Aveum: FSR2-Unterstützung und 60FPS auf der PS5 bestätigt

Kurz vor dem Release des Magie-Shooters lieferten uns die Entwickler der Ascendant Studios weitere technische Details zu "Immortals of Aveum". Wie bekannt gegeben wurde, wurden die PlayStation 5- und Xbox Series X/S-Versionen mit der Unterstützung von FSR2 und einer Darstellung in 60FPS versehen.

"Immortals of Aveum" wird auf den Konsolen in 60FPS dargestellt.

Nachdem die Ascendant Studios vor wenigen Tagen bekannt gaben, dass „Immortals of Aveum“ offiziell den Gold-Status erreichte, nannten die Entwickler kurz vor dem Release des magischen Shooters weitere technische Details.

Wie mit einem Blick auf die Konsolen-Umsetzungen ausgeführt wurde, werden die PlayStation 5- und Xbox Series X/S-Versionen mit einer Unterstützung von FSR2 versehen und dadurch mit flüssigen 60 Bilder die Sekunde dargestellt. Weiter heißt es, dass die Konsolen-Fassungen dank der Upscaling-Funktion von FSR2 „die maximale Auflösung eures Bildschirms ausreizen“.

Zur nativen Auflösung von „Immortals of Aveum“ auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S machten die Entwickler der Ascendant Studios allerdings keine Angaben.

Bestmögliche Performance auf den Konsolen versprochen

„Und Konsolenspieler, fühlt euch hier nicht ausgeschlossen! Ihr könnt eure Einstellungen vielleicht nicht so stark anpassen, da Konsolen spezifischere und einheitlichere Spezifikationen haben. Das bedeutet jedoch, dass wir all diese Flexibilität und Modularität nutzen konnten, um das Spiel sorgfältig an die jeweiligen Stärken jeder Konsole anzupassen“, heißt es im offiziellen Statement der Ascendant Studios.

Die Entwickler führen aus: „Als Ergebnis wird jede Konsolenversion mit 60FPS bei der maximalen Auflösung eures Fernsehers laufen, dank der Hochskalierungsmagie von FSR2. Egal welches System ihr verwendet, ihr werdet die bestmögliche Performance erhalten. […] Das ist wirklich einer der größten Vorteile der Arbeit mit der Unreal Engine 5.1.

„All diese Werkzeuge, die dafür sorgen, dass die Dinge reibungsloser ablaufen, erweisen sich als unglaublich skalierbar und ermöglichen es uns, die Spieler dort zu erreichen, wo sie sich gerade befinden – jetzt und in der Zukunft.“

„Immortals of Aveum“ wird ab dem kommenden Dienstag, den 22. August 2023 für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S erhältlich sein und laut Entwicklerangaben vor allem mit den magischen Fähigkeiten des Protagonisten Magnus Jak für frischen Wind im Shooter-Genre sorgen.

In einem kürzlich veröffentlichten Deep-Dive wurde etwas näher auf die unterschiedlichen Fähigkeiten und Magien eingegangen.

