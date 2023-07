Immortals of Aveum: Spielwelt, Mechaniken und Zauber im umfangreichen Trailer

Electronic Arts und Ascendant Studios haben am heutigen Abend einen neuen ausführlichen Gameplay-Trailer zu dem kommenden Magie-Shooter „Immortals of Aveum“ veröffentlicht, mit dem man uns einen Überblick über die Spielwelt, die Spielmechaniken sowie das Zaubern gewährt.

Kampf um die Zukunft

Schließlich wird euch das neue Abenteuer in einen Krieg um die Kontrolle über die Magie schicken, sodass ihr in der Ego-Perspektive mit Zaubern um euch schmeißen könnt. Die Magie tritt in drei unterschiedlichen Farben auf, die allesamt unterschiedliche Effekte haben. Ingesamt warten im Laufe der Handlung 25 einzigartige Zaubersprüche, über 80 Talente und hunderte Stücke magischer Ausrüstung auf die Spieler, die einem in dieser epischen Schlacht behilflich sein sollen.

Als Jak, der unerwartet zu einem Triarch Magnus wurde, kämpft man sich über das Schlachtfeld und schart die Elite-Kampfmagier der Order of the Immortals um sich. Es gilt den Tyrannen Sandrakk zu stürzen, der sich einem in den Weg stellt und Aveum an den Rand des Untergangs führt.

Mehr zu Immortals of Aveum:

„Immortals of Aveum“ erscheint nach einer kleinen Verschiebung am 22. August 2023 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC (via Steam & Epic Games Store). Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Immortals of Aveum.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren