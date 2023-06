Immortals of Aveum: 40 Minuten Gameplay aus dem magischen Shooter

Der Publisher Electronic Arts und der Entwickler Ascendant Studios veröffentlichen in wenigen Wochen den Fantasy-First-Person-Shooter „Immortals of Aveum“. Was dieser zu bieten hat, zeigt ein neues Gameplay-Video, das unterhalb dieser Zeilen gestartet werden kann.

Das Gameplay, das eine Länge von mehr als 40 Minuten hat, stammt zunächst aus dem dritten Kapitel und gewährt einen Eindruck von den verschiedenen Arten von Magie und der Zuordnung von Farben zu Gegnern. Ein weiteres Kapitel wird in der zweiten Hälfte des Videos präsentiert und zeigt die Mission „Die Hand von Sandrakk“, in der Jak den Leyline-Turm erreichen muss.

Insgesamt soll es „Immortals of Aveum“ auf eine Länge von um die 20 bis 25 Stunden bringen, sodass das gezeigte Gameplay nur einen kleinen Eindruck von dem vermittelt, was Spieler ab Mitte Juli 2023 erleben können.

Entfesselt drei magische Kräfte

„Immortals of Aveum“ versteht sich als ein magischer Einzelspieler-Ego-Shooter, in dem die Geschichte eines gewissen Jak erzählt wird. Er schloss sich einem Elite-Orden von Kampfmagiern an, um eine Welt am Rande des Abgrunds zu retten.

Letztendlich muss der Protagonist die Geheimnisse von Aveums bewegter Vergangenheit aufdecken und dabei drei magische Kräfte entfesseln. Laut der Angabe der Entwickler bekommen die Spieler mit „Immortals of Aveum“ eine Produktion, die sich über die Konventionen von Ego-Shootern hinwegsetzt.

Vorbestellungen sind weiterhin möglich. So kann der Shooter bei Amazon zum Preis von rund 80 Euro* gekauft werden. Im PlayStation Store ist ebenfalls eine Deluxe Edition erhältlich, die mit zusätzlichen Inhalten daherkommt. Für die erweiterte Fassung werden 89,99 Euro fällig.

Die Veröffentlichung von „Immortals of Aveum“ ist für den 20. Juli 2023 angesetzt und soll auf den Konsolen PS5 und Xbox Series X/S sowie auf dem PC erfolgen. Nachfolgend kann das erwähnte Gameplay-Video gestartet werden:

