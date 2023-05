Immortals of Aveum: God of War, BioShock und Doom dienen als Inspiration

Aus einem vorherigen Bericht wissen wir bereits, dass die Spielwelt ähnlich aufgebaut ist wie in „God of War“. Doch auch andere Videospiele finden sich in „Immortals of Aveum“ wieder.

„Immortals of Aveum“ befindet sich zurzeit beim Team von Ascendant Studios in der Entwicklung. Der Geschäftsführer und Gründer Bret Robbins hat nun aus dem Nähkästchen geplaudert und verrät, woher der Titel seine Inspirationen nimmt.

Robbins war froh, dass er endlich sein eigenes Spiel machen durfte. Zuvor war er an Titeln wie „Call of Duty“ und „Dead Space“ beteiligt, doch nun startet er sein erstes eigenes Projekt. Demnach hatte er viele Ideen, die er in das Spiel mit einfließen lassen wollte.

Immortals of Aveum hat viele Inspirationsquellen

Während der ersten vier Monate, in der Robbins die Story, die Spielwelt und das Kampfgefühl des Spiels designte, ließ er viele seiner Titel Revue passieren, die ihm im Laufe seiner Karriere und seines Lebens untergekommen sind. Er ist ein großer Fan von Fantasy- und Science Fiction-Titeln, weshalb er diese beiden Genres in „Immortals of Aveum“ kombinierte.

Für den Kampf nahm sich das Team „BioShock“ und „Doom“ als Vorbild. Robbins arbeitete in seiner Vergangenheit zwar an „Call of Duty“, doch das Kampfsystem in „Immortals of Aveum“ sollte sich nicht genauso wie der Kriegs-Shooter anfühlen. „Immortals of Aveum“ sollte mehr als ein Shooter sein und beinhaltet deshalb viele RPG-Elemente.

Zusätzlich wissen wir bereits durch ein vergangenes Interview, dass die Spielwelt ähnlich wie in „God of War“ aufgebaut ist. Es wird keine komplett offene Welt geben, sondern vielmehr eine größere Hub-Welt, von der aus wir in schlauchartige Level gelangen. Doch das ist nicht der einzige Aspekt, von dem sich der RPG-Shooter hat inspirieren lassen.

So soll „Immortals of Aveum“ eine Mischung aus rasanten, actionreichen Kämpfen und entschleunigenden Rätseln bieten. Auch Erkundungspassagen sollen zum Gameplay beitragen. Außerdem sollen wir im Spiel Ausrüstungsgegenstände finden und Talente kaufen können, mit deren Hilfe wir unseren individuellen Spielstil einbringen können.

Weitere Meldungen zu „Immortals of Aveum“:

Hinzu kommt, dass es kein zufallsbasiertes Loot-System geben wird. Vielmehr soll sich jeder Ausrüstungsgegenstand einzigartig und wertvoll anfühlen.

Wir dürfen also gespannt sein, was das Endergebnis zu bieten hat. „Immortals of Aveum“ erscheint am 20. Juli 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Quelle: VG247

Weitere Meldungen zu Immortals of Aveum.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren