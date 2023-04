Immortals of Aveum: Video gewährt 6 Minuten auf das Gameplay

Immortals of Aveum:

Der Launch von "Immortals of Aveum" lässt zwar noch bis Sommer 2023 auf sich warten. Doch was der Titel hinsichtlich des Gameplays zu bieten hat, zeigt ein neuer Trailer, der schon heute zur Ansicht bereitsteht.

Der Publisher Electronic Arts und der Entwickler Ascendant Studios haben den ersten Gameplay-Trailer zum magischen Fantasy-First-Person-Shooter „Immortals of Aveum“ veröffentlicht. Er kann unterhalb dieser Zeilen gestartet werden.

Im Video wird gezeigt, wie Jak gegen die Streitkräfte von Rasharn kämpft, während zugleich das zauberbasierte Kampfsystem präsentiert wird, in dem Spieler die drei verschiedenen Magietypen Kraft (Blau), Leben (Grün) und Chaos (Rot) kontrollieren. Laut Electronic Arts und Ascendant ist es möglich, den bevorzugten Spielstil mithilfe von Sigillen, Ringen und Totems anzupassen.

Die neusten Technologien der Unreal Engine

„Immortals of Aveum“ basiert auf der Unreal Engine 5.1 und nutzt verschiedene Technologien der Engine, darunter das dynamische Beleuchtungssystem Lumen sowie Nanite für eine hohe Polygondichte. In einem offiziellen Blogeintrag werden die Features näher erläutert.

„Immortals of Aveum“ ist ein magischer Einzelspieler-Ego-Shooter, der die Geschichte von Jak erzählt. Er schloss sich einem Elite-Orden von Kampfmagiern an, um eine Welt am Rande des Abgrunds zu retten.

Mit Legionen von Soldaten auf beiden Seiten des Everwar muss der Protagonist die Geheimnisse von Aveums bewegter Vergangenheit aufdecken. Spieler meistern dabei drei magische Kräfte und entfesseln Zaubersprüche in einem Spiel, das sich laut Hersteller über die Konventionen von Ego-Shootern hinwegsetzt.

„Immortals of Aveum“ erscheint am 20. Juli 2023 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Während Vorbestellungen ab sofort möglich sind, kann nachfolgend der erwähnte Gameplay-Trailer gestartet werden.

