Immortals of Aveum: Spielwelt ist wie in God of War

Die Spielwelt soll sich an „God of War“ orientieren.

Der Magie-Shooter „Immortals of Aveum“ sieht aus, als würde er in einer offenen Welt spielen. Doch der Senior Art Director von Ascent Studios erklärte nun, dass es sich bei der Spielwelt eher um eine hybride Welt wie in „God of War“ handelt.

Dave Bogan beschreibt die Spielwelt als „Hub and Spoke“. Dabei existiert ein zentraler Punkt, von dem kleine Pfade ausgehen.

Hub and Spoke wie bei God of War

Das System kombiniert lineares und erkundungsbasiertes Gameplay, in dem spezielle Regionen erkundet werden können, die allerdings lineare Questreihen bieten. Das Entwicklerteam hat dabei versucht, so viel Freiheit wie möglich bei der Erkundung zu lassen.

Es wird in „Immortals of Aveum“ stellenweise die Möglichkeit geben, in großen Arealen umherzuwandern. Darin sollen NPCs enthalten sein, die die Story vorantreiben und etwas zur Lore des Spiels beitragen. Diese Areale werden als „Hub“ bezeichnet.

In „God of War“ war dieses Gebiet beispielsweise der See, von dem aus wir in neue Gebiete reisen konnten. Diese Gebiete waren im Vergleich dazu etwas linearer gestaltet. Am Ende der Level landeten wir wieder am See.

In „Immortals of Aveum“ wird es zudem möglich sein, zwischen mehreren „Hub“-Welten schnellzureisen. Sobald eine Hauptmission abgeschlossen wurde, werden wir wieder in eines der „Hub“-Gebiete zurückteleportiert. Auf diese Weise können verpasste Rätsel, Geheimnisse und Loot in Angriff genommen werden.

Die NPCs können ebenfalls erneut besucht werden. Allerdings bieten sie keine neuen Nebenmissionen an, sondern vertiefen den Grad der Immersion, indem sie ihren Dialog zeitweise wechseln. Je nachdem, an welchem Punkt wir uns im Spiel befinden, haben die Charaktere etwas anderes zu sagen.

„Immortals of Aveum“ erscheint am 20. Juli 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Interessierte haben die Wahl zwischen der Standard Edition für 69,99 Euro und der Deluxe Edition für 79,99 Euro. Die Deluxe Edition enthält zusätzlich eine einzigartige Sigille, drei Ringe, zwei Armschienen und drei Totems.

Quelle: GamesRadar+

Weitere Meldungen zu Immortals of Aveum.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren