Immortals of Aveum: Electronic Arts kündigt magischen Shooter für diesen Sommer an

Mit "Immortals of Aveum" wurde in den Abendstunden ein neuer Magie-Shooter von Electronic Arts und Ascendant Studios angekündigt. Steigt mit Jak in den Ewigen Krieg um die Magie ein!

Electronic Arts und Ascendant Studios präsentieren uns mit „Immortals of Aveum“ einen neuen Magie-Shooter für Einzelspieler, der bereits am 20. Juli 2023 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC erscheinen soll. Das neue Abenteuer, das in der Ego-Perspektive ablaufen wird, wird unter dem Label EA Originals auf den Markt gebracht.

Kämpft um die Magie

Die Entwickler schicken uns mit „Immortals of Aveum“ in ein neues Fantasy-Universum. Dieses ist von Magie erfüllt sowie von Konflikten geprägt. In der Welt, die am Rande des Abgrunds steht, schlüpfen die Spieler in die Rolle von Jak, der sich einem Elite-Orden von Kampfmagiern anschließt. Daraufhin meistert er die drei Magiefarben Blau, Grün und Rot, verbindet sie zu Kettenangriffen und dezimiert Legionen an Feinden.

Jak ist ein sogenannter Beschenkter, der aufgrund seiner spät manifestierten magischen Fähigkeiten von Generalin Kirkan vom Orden der Unsterblichen rekrutiert. Gegen seinen Willen wird er in den endlosen Krieg der Menschheit über die Kontrolle der Magie gezogen, weshalb er sich gemeinsam mit mächtigen Zauberern und Legionen von Soldaten in den Ewigen Krieg stürzt. Sie versuchen die Geheimnisse der schwierigen Vergangenheit von Aveum zu lüften.

Des Weiteren soll das Abenteuer eine moderne Geschichte mit einer atemberaubenden Fantasy-Kulisse, rasanter Action und zauberbasierter Kämpfe kombinieren.

Bret Robbins, der Geschäftsführer und Game Director der Ascendant Studios, sagte zu der Ankündigung: „Ich freue mich unglaublich darauf, der Welt endlich Immortals of Aveum zu zeigen. Vor fünf Jahren haben wir diese Reise hier bei Ascendant begonnen, und ich bin so stolz auf das Team und ihr Engagement, etwas Großartiges zu erschaffen. Unser Ziel war es, einen filmreifen, packenden Shooter in einer neuen Fantasy-Welt mit schnellen und flüssigen Kämpfen sowie einer epischen Geschichte zu erschaffen. Ich kann es kaum erwarten, dass alle das Spiel spielen.“

Die Standard Edition kostet 69,99 Euro. Als Vorbesteller erhält man die Sigille „Gereinigter Lichtbogen“, welche die Zauberkraft erhöht. Dahingegen findet man in der Deluxe Edition, die mit 79,99 Euro zu Buche schlägt, eine einzigartige Sigille, drei Ringe, zwei Armschienen und drei Totems. Hier ist auch der offizielle Ankündigungstrailer zu „Immortals of Aveum“:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Immortals of Aveum.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren