Immortals of Aveum: Ausführlicher Deep-Dive stellt uns die magischen Fähigkeiten vor

Wenige Tage vor dem offiziellen Release des Fantasy-Shooters "Immortals of Aveum" lieferten uns die Entwickler der Ascendant Studios einen weiteren Deep-Dive. In diesem dreht sich alles um die magischen Fähigkeiten des Protagonisten Magnus Jak.

Nachdem die Ascendant Studios vor wenigen Tagen darauf hinwiesen, dass der Fantasy-Shooter „Immortals of Aveum“ den Gold-Status erreichte, stellten die Entwickler kurz vor dem Release einen weiteren Deep-Dive zur Verfügung.

In diesem dreht sich alles um die magischen Fähigkeiten des Protagonisten Magnus Jak, mit dem die Ascendant Studios im Shooter-Genre für spielerisch frischen Wind sorgen möchten. Wie sich dem neuen Video entnehmen lässt, werden euch in „Immortals of Aveum“ nicht nur 25 Zaubersprüche geboten, die ihr im Kampf oder bei der Erkundung der Spielwelt einsetzen könnt.

Darüber kann Jak im Laufe seines Abenteuers auf mehr als 80 unterschiedliche Fähigkeiten zurückgreifen.

Die Talente basieren auf den Farben der Magie

Wie die Entwickler der Ascendant Studios ausführen, basieren die Talente von Jak genau wie die Magie in „Immortals of Aveum“ auf drei unterschiedlichen Farben. Die rote Magie richtet sich beispielsweise an Spielerinnen und Spieler, die die direkte Konfrontation bevorzugen, und erhöhen beispielsweise die eigene Angriffskraft oder die Effektivität der eigenen Rüstung.

Die blaue Magie hingegen sorgt unter anderem für kritische Schäden und Schilde, während euch die grüne Magie in die Lage versetzt, Angriffen auszuweichen oder indirekten Schaden anzurichten. Im Laufe der Kampagne steigt ihr in „Immortals of Aveum“ regelmäßig Stufen auf und könnt die daraus resultierenden Fähigkeitenpunkte in die Talente und die Magie investieren.

Ebenfalls geboten werden die sogenannten Diarch-Talente, die von euch erfordern, Punkte in zwei Magien investiert zu haben. Laut Entwicklerangaben ergeben sich aus den zahlreichen Talenten und Zaubersprüchen viele unterschiedliche Herangehensweisen und Spielstile.

„Immortals of Aveum“ erscheint am 22. August 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S. Während der Preload auf dem PC und der Xbox Series X/S bereits zur Verfügung steht, können Vorbesteller auf der PS5 die Daten des magischen Shooters ab dem 19. August 2023 herunterladen, um pünktlich zum Release loslegen zu können.

