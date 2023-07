Immortals of Aveum: The Elder Scrolls-Veteran wirkte an der Geschichte und der Welt mit

Mit "Immortals of Aveum" entsteht bei den Entwicklern der Ascendant Studios ein Shooter, der vor allem mit seinem Fantasy-Setting und seiner interessanten Spielwelt punkten soll. Wie verraten wurde, griffen die Ascendant Studios bei der Gestaltung der Welt und der Geschichte auf die Dienste eines bekannten "The Elder Scrolls"-Veteranen zurück.

Im Zuge der San Diego Comic-Con 2023 veröffentlichten die Entwickler der Ascendant Studios eine mehrminütige Zwischensequenz aus dem kommenden Fantasy-Shooter „Immortals of Aveum“.

Diese zeigte ausgewählte Charaktere, die in der Geschichte eine wichtige Rolle spielen werden. Ergänzend zur Veröffentlichung der besagten Zwischensequenz sprachen die Ascendant Studios über die Entstehung des Shooters und enthüllten dabei ein interessantes Detail.

Wie bekannt gegeben wurde, wirkte mit Michael Kirkbride ein Branchenveteran an der Entstehung der Spielwelt beziehungsweise der Geschichte von „Immortals of Aveum“ mit.

Vielen dürfte Kirkbride vor allem durch seine Arbeiten an der Lore der „The Elder Scrolls“-Reihe ein Begriff sein. Michael Kirkbride arbeitete in der Vergangenheit sowohl an „Morrowind“ als auch an „Oblivion“ und stieß sehr früh zu den Ascendant Studios, um die Arbeiten an „Immortals of Aveum“ zu unterstützen.

Eine Welt gerät aus dem Gleichgewicht

Kirkbride wirkte in seiner Karriere zudem an Titeln wie „The Walking Dead“ oder „Batman: Enemy Within“ mit und hat durch seine Arbeiten spürbaren Einfluss auf die Spielwelt, die Charaktere oder die Dialoge von „Immortals of Aveum“. In einem ausführlichen Interview, das ihr auf der offiziellen Website des Shooters findet, verlor Kirkbride ein paar zusätzliche Worte über die Welt von Aveum.

„Magie und die Welt von Aveum sind eigentlich ein und dasselbe. In der Mythologie des Spiels wurden beide zur gleichen Zeit erschaffen, wobei sie sich gegenseitig ergänzten, um gemeinsam etwas Wundersames zu schaffen. Erst als die Menschen auftauchen, gerät die Welt aus dem Gleichgewicht“, so Kirkbride.

„Heutzutage ist Aveum ein Ort, an dem Frieden etwas Fremdes ist – ein unnatürlicher Zustand. Der Ewige Krieg dreht sich um die Kontrolle über die Magie, und der Rest der Gesellschaft fügt sich ihm. Wer das Einberufungsalter erreicht, wird eingezogen – ob man nun seinem Pflichtgefühl folgt oder dem Gesetz.“

Das komplette Interview mit weiteren interessanten Details zum nächsten großen Titel der Ascendant Studios findet ihr hier.

„Immortals of Aveum“ wird am 22. August 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

