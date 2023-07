Immortals of Aveum: Cinematic-Sequenz zeigt Charaktere und detaillierte Gesichtsanimationen

In Zusammenarbeit mit Electronic Arts‘ EA Origins-Label veröffentlichen die Entwickler der Ascendant Studios im kommenden Monat den Fantasy-Shooter „Immortals of Aveum“ für den PC und die Konsolen.

Wenige Wochen vor dem Release nutzten die Entwickler die aktuell stattfindende Comic-Con 2023 im kalifornischen San Diego, um uns eine Zwischensequenz aus „Immortals of Aveum“ zu präsentieren. In dieser sind mit Jak, General Kirkan und Zendara zum einen drei Charaktere zu sehen, die in der Geschichte des magischen Shooters eine wichtige Rolle spielen.

Darüber hinaus liefert uns die Sequenz weitere Details zur Geschichte von „Immortals of Aveum“ und stellt zudem die detaillierten Gesichtsanimationen des Shooters unter Beweis.

Ein Kampf um die Kontrolle über die Magie

Mit „Immortals of Aveum“ möchten die Ascendant Studios sowohl hinsichtlich des Settings als auch der spielerischen Umsetzung für frischen Wind im Shooter-Genre sorgen. Uns verschlägt es in eine Fantasy-Welt, in der sich mehrere Fraktionen im Krieg miteinander befinden und versuchen, die Kontrolle über mächtige magische Fähigkeiten an sich zu reißen.

Inmitten dieses Konflikts übernehmen wir die Kontrolle über den Protagonisten Jak, der eines schicksalsträchtigen Tages unerwartet in den Stand eines Triarch-Magnus erhoben und in die Kämpfe um die Kontrolle über die Magie verwickelt wurde. Sein Ziel besteht darin, den Tyrannen Sandrakk zu stürzen, dessen durchtriebene Pläne im schlimmsten Fall zum endgültigen Untergang der Welt führen können.

Auf den Schlachtfeldern von „Immortals of Aveum“ greifen wir in der Haut von Jak auf 25 einzigartige Zaubersprüche, mehr als 80 Talente und hunderte Stücke magischer Ausrüstung zurück, mit denen es möglich ist, den Charakter zu verbessern und sich im Kampf zu behaupten.

„Immortals of Aveum“ wird am 22. August 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

