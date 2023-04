The Last of Us Serie: Bei den MTV Awards für den besten Kuss und mehr nominiert

The Last of Us Serie:

Bei den kommenden MTV Movie & TV Awards ist "The Last of Us" unter anderem für den besten Kuss nominiert. Ratet mal, welcher aus der Serie gemeint ist.

Die "The Last of Us"-Serie könnte bis zu fünf Preise gewinnen.

Am 7. Mai finden die MTV Movie & TV Awards statt. Für diese Preisverleihung wurde die „The Last of Us“-Serie gleich in fünf Kategorien nominiert.

Eine Überraschung ist das nach dem großen Erfolg nicht: Jede Episode erreichte HBO Unmengen an Zuschauern, wobei das Serienfinale den Höchstwert darstellte – dank 8,2 Millionen Zuschauern. Doch schon die Pilotfolge stellte den ersten Rekord auf, indem sie das zweitgrößte HBO-Debüt hinlegte.

Nominierungen für entsprechende Auszeichnungen ließen daher nicht lange auf sich warten. Nun kann die Serie rund um Joel und Ellie bei den MTV Awards mehrere Preise abstauben – in folgenden Kategorien:

Beste Show Bester Held (Pedro Pascal als Joel) Beste Performance eines Neulings (Bella Ramsey als Ellie) Bestes Duo (Pedro Pascal und Bella Ramsey) Bester Kuss (Anna Torv und Philip Prajoux)

Eine bizarre Entscheidung

Eine Verleihung könnte angesichts der Umstände besonders skurril werden: Die Serie wurde unter anderem für die Kategorie „Bester Kuss“ nominiert. Um darauf näher einzugehen, folgen im anschließenden Absatz SPOILER.

Die infizierte Schmugglerin Tess opfert sich in Episode zwei, um Joel und Ellie die Flucht zu erleichtern. Dabei trifft sie auf einen Infizierten, der seine aus dem Mund hängenden Cordyceps-Fasern in Tess‘ Mund einführt. Dadurch beschleunigt sich die Mutation.

Mit einem romantischem Filmkuss hat die Szene also nichts am Hut. Den Verantwortlichen war dieser Moment aber ausgefallen genug, um ihn für einen Preis zu nominieren. Auf sozialen Plattformen wie Twitter wundern sich die Fans jedenfalls über diese ungewöhnliche Entscheidung.

Die Entscheidung ist für viele unverständlich, weil die dramatische Serie noch weitere Küsse enthält. Und zwar von Bill und Frank sowie Ellie und Riley. Der Großteil der Nutzer hätte eine diesbezügliche Nominierung erwartet.

Auf jeden Fall stehen die Nominierungen fest und auch ihr habt die Möglichkeit, abzustimmen. Ruft dafür diese Seite auf und wählt in den verschiedenen Kategorien jeweils euren Favoriten aus. Allerdings müsst ihr eine Email-Adresse angeben, um teilnehmen zu können.

