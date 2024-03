Avatar Der Herr der Elemente: Netflix bestätigt zwei weitere Staffeln des Fantasy-Abenteuers

Seit nunmehr knapp zwei Wochen können Fantasy-Fans die beliebte Welt von „Avatar – Der Herr der Elemente“ ganz neu entdecken. Die Live-Action-Adaption der gleichnamigen Zeichentrickserie zählt zu den besten Serien aller Zeiten und dementsprechend groß waren die Erwartungen sowie Befürchtungen vieler Zuschauer. Mittlerweile steht jedoch fest: Die Neuerzählung der Geschichte von Aang und seinen Freunden avancierte auf Netflix zu einem echten Hit!

Wie der Hollywood Reporter berichtet, haben sich seit dem 22. Februar 2024 41,1 Millionen Menschen das Fantasy-Abenteuer angesehen. Damit war die Realverfilmung des Nickelodeon-Cartoons die meistgeschaute englische Serie im Portfolio des Streaming-Anbieters. Das habe Netflix nun dazu bewogen, die Reise von Avatar Aang, Katara sowie Sokka um zwei weitere Staffeln zu verlängern. Die Seasons 2 und 3 werden die Geschichte abschließen.

Es ist ein durchaus ungewöhnlicher Schritt, den Netflix hiermit geht. Tatsächlich hat der VOD-Service bereits in der Vergangenheit erfolgreich laufende Serien wie „Emily in Paris“ oder „Stranger Things“ direkt um zwei weitere Staffeln verlängert. Allerdings dürfte dies das erste Mal sein, dass diese zwei kommenden Seasons gleichzeitig auch das Finale der Reihe darstellen. Die Hauptdarsteller feiern die guten Nachrichten übrigens in einem aktuellen Video.

Der Avatar muss die Welt wieder ins Gleichgewicht bringen

„Avatar – Der Herr der Elemente“ entführt uns in eine Welt, in der vier Nationen einst in Frieden zusammenlebten. In jeder Nation gibt es Menschen, die eines der vier Elemente (Erde, Feuer, Luft, Wasser) beherrschen können. Nur der Avatar kann alle vier Elemente meistern und es ist seine Aufgabe, die Harmonie zwischen den Nationen zu bewahren. Vor 100 Jahren erklärte die Feuernation allerdings den übrigen Nationen den Krieg, woraufhin sich alles ändern sollte.

Der Avatar war zu jener Zeit verschwunden und viele Menschen haben geglaubt, er sei beim Angriff der Feuernation gestorben. Wasserbändigerin Katara und ihr Bruder Sokka sollen jedoch eines Tages eine Entdeckung machen, die alles für immer verändern könnte: Sie finden Aang, den letzten Luftbändiger und den tot geglaubten Avatar! Ob die Geschwister ihrem neuen Freund werden helfen können, das Gleichgewicht in der Welt wiederherzustellen?

Netflix‘ Live-Action-Adaption der gleichnamigen Zeichentrickserie ist bereits die zweite Realverfilmung des Cartoon-Hits. Der erste Versuch, der Kinofilm „Die Legende von Aang“ von Hollywood-Regisseur M. Night Shyamalan („Split“), konnte 2010 allerdings weder Kritiker noch Zuschauer überzeugen. Darüber hinaus blieb der Film mit einem Einspielergebnis von 319,7 Millionen US-Dollar (via The Numbers) hinter den Erwartungen von Paramount Pictures zurück.

Die Netflix-Serie wurde zwar von Kritikern mit gemischten Wertungen bedacht, konnte dafür jedoch die Zuschauer von sich überzeugen. Bei Rotten Tomatoes kommt Staffel 1 der Live-Action-Serie auf 59% bei den Kritikerbewertungen und 75% bei den Zuschauerbewertungen.

In den Hauptrollen des Fantasy-Abenteuers sind Gordon Cormier als Avatar Aang, Kiawentiio („Anne with an E“) als Katara und Ian Ousley als Sokka zu sehen. Des Weiteren ist Dallas Liu („Tekken“) als Avatar-Jäger Zuko mit von der Partie, dem Paul Sun-Hyung Lee („The Mandalorian“) als sein weiser Onkel Iroh zur Seite steht. Außerdem sind Daniel Dae Kim („Hawaii Five-0“) als Bösewicht Feuerlord Ozai und Elizabeth Yu als Prinzessin Azula zu sehen.

Die acht Episoden umfassende 1. Staffel von „Avatar – Der Herr der Elemente“ ist seit dem 22. Februar 2024 exklusiv bei Netflix verfügbar.

The Avatar: The Last Airbender Cast React to Season 2 & 3 Renewal

Avatar – Der Herr der Elemente | Finaler Trailer

Wie gefällt euch die Live-Action-Serie „Avatar – Der Herr der Elemente“ von Netflix?

